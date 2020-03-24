22 апреля: решений о переносе голосования по поправкам в Конституцию пока не принималось
  
В беде не оставят: туротрасль Приморья поддержат займами под 1,5% годовых
   
Взаимопомощь: российские специалисты помогают итальянцам в борьбе с коронавирусом
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13
 
Главные события
24.03.20 11:31

Минсельхоз не фиксирует в РФ резких скачков цен на продовольствие

© РИА Новости. Константин Михальчевский
24 марта. Interfax-Russia.ru - Резких скачков цен на продовольствие в РФ сейчас нет, но усиленный контроль должен продолжаться, считает глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

"Резких скачков в настоящий момент не наблюдается. Однако усиленный контроль и анализ ситуации обязательно должны продолжаться", - заявил он на заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием. Слова главы ведомства приводит его пресс-служба.

По его словам, в целом обстановка на продовольственном рынке РФ остаётся стабильной. На складах и в распределительных центрах дефицита продукции не наблюдается.

Министр также отметил, что в нынешней ситуации необходимо помнить, что сельхозпроизводитель не может работать в убыток. "Вместе с тем, если фиксируются существенные колебания цен на отдельные товары, необходимо оперативно проанализировать причины. Хочу подчеркнуть, что разумное сдерживание цен в условиях повышенного спроса сегодня является первоочередной задачей", - сказал он.

Сославшись на данные торговых сетей и Минпромторга, Патрушев отметил, что в ряде регионов на прошлой неделе наблюдался повышенный спрос на товары длительного хранения, в том числе на крупы, макаронные изделия, мясные и рыбные консервы, соль, сахар.

"В начале текущей недели тенденция пошла на спад. Тем не менее мы совместно с Минпромторгом продолжаем работу по оптимизации логистики с учетом возросшей потребности в продовольственных товарах. Рассчитываем, что в регионах этому вопросу также уделяется особое внимание", - сказал он.

"Кроме того, отмечу, что мы отдельно мониторим ситуацию с обеспечением потребности населения в картофеле и основных овощах. Здесь ситуация также стабильная", - подчеркнул министр.

В Минсельхозе создан оперативный штаб. Аналогичные штабы организованы в регионах, с которым есть договоренность о постоянной поддержке необходимых объемов сельхозпродукции и продовольствия.

Министр также напомнил о необходимости объективного и своевременного информирования граждан. "Мы обязаны говорить людям правду: дефицита продуктов нет. Ситуация контролируется на всех уровнях", - подчеркнул он.

По его словам, Минсельхоз всегда находится на связи с регионами и готов оказывать им необходимое содействие.

Как заявил Патрушев, в настоящее время продолжается посевная кампания. "Ее качественное и своевременное проведение в том числе является залогом будущей стабильности продовольственного рынка, - сказал он. - И, конечно, мы обязаны с должным вниманием контролировать важнейшие текущие вопросы функционирования отрасли - в первую очередь я имею в виду своевременное доведение средств господдержки непосредственно до сельхозпроизводителей".

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  24.03.20 13:10
ФСО создает штаб по борьбе с коронавирусом
.
  24.03.20 12:54
Оперштаб: из больницы в Коммунарке за сутки выписаны 70 пациентов
.
  24.03.20 11:54
В строительстве инфекционного центра в новой Москве задействуют до 6 тыс. человек
.
  24.03.20 10:25
Депздрав: умершая пациентка больницы в Коммунарке не болела COVID-19
.
  24.03.20 09:40
Жаров возглавил "Газпром-медиа"
.
  23.03.20 15:33
Арест Уилана продлен до 13 сентября
.
  23.03.20 12:34
Диагноз COVID-19 будет ставиться по первичному положительному тесту из московской лаборатории
.
  23.03.20 11:10
Количество подтверждённых случаев коронавируса в Москве увеличилось до 262
.
  23.03.20 09:44
Для находящихся на карантине москвичей отменяются штрафы за просрочку платежей по ЖКХ
.
  23.03.20 08:38
Мэр: продовольствия в Москве достаточно, ажиотажный спрос спадает


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket