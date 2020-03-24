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24.03.20 11:31
Минсельхоз не фиксирует в РФ резких скачков цен на продовольствие
"Резких скачков в настоящий момент не наблюдается. Однако усиленный контроль и анализ ситуации обязательно должны продолжаться", - заявил он на заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием. Слова главы ведомства приводит его пресс-служба.
По его словам, в целом обстановка на продовольственном рынке РФ остаётся стабильной. На складах и в распределительных центрах дефицита продукции не наблюдается.
Министр также отметил, что в нынешней ситуации необходимо помнить, что сельхозпроизводитель не может работать в убыток. "Вместе с тем, если фиксируются существенные колебания цен на отдельные товары, необходимо оперативно проанализировать причины. Хочу подчеркнуть, что разумное сдерживание цен в условиях повышенного спроса сегодня является первоочередной задачей", - сказал он.
Сославшись на данные торговых сетей и Минпромторга, Патрушев отметил, что в ряде регионов на прошлой неделе наблюдался повышенный спрос на товары длительного хранения, в том числе на крупы, макаронные изделия, мясные и рыбные консервы, соль, сахар.
"В начале текущей недели тенденция пошла на спад. Тем не менее мы совместно с Минпромторгом продолжаем работу по оптимизации логистики с учетом возросшей потребности в продовольственных товарах. Рассчитываем, что в регионах этому вопросу также уделяется особое внимание", - сказал он.
"Кроме того, отмечу, что мы отдельно мониторим ситуацию с обеспечением потребности населения в картофеле и основных овощах. Здесь ситуация также стабильная", - подчеркнул министр.
В Минсельхозе создан оперативный штаб. Аналогичные штабы организованы в регионах, с которым есть договоренность о постоянной поддержке необходимых объемов сельхозпродукции и продовольствия.
Министр также напомнил о необходимости объективного и своевременного информирования граждан. "Мы обязаны говорить людям правду: дефицита продуктов нет. Ситуация контролируется на всех уровнях", - подчеркнул он.
По его словам, Минсельхоз всегда находится на связи с регионами и готов оказывать им необходимое содействие.
Как заявил Патрушев, в настоящее время продолжается посевная кампания. "Ее качественное и своевременное проведение в том числе является залогом будущей стабильности продовольственного рынка, - сказал он. - И, конечно, мы обязаны с должным вниманием контролировать важнейшие текущие вопросы функционирования отрасли - в первую очередь я имею в виду своевременное доведение средств господдержки непосредственно до сельхозпроизводителей".
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