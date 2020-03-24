Врачам в период эпидемий могут разрешить ставить диагноз дистанционно

24.03.20 11:37

© РИА Новости. Варвара Гертье

24 марта. Interfax-Russia.ru - Законопроект о дистанционном осмотре пациентов во время эпидемий во вторник вносится в Госдуму, заявил секретарь Генерального совета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

"Наш законопроект разрешит проводить медосмотры дистанционно, ставить диагноз и при наличии достаточных оснований назначать лечение, не говоря уже о том, что он позволит оказывать пациенту медпомощь с применением телемедицинских технологий без необходимой сегодня идентификации", - цитируют Турчака во вторник в пресс-службе "Единой России"

Секретарь Генсовета напомнил, что сегодня закон разрешает врачу дистанционно только консультировать, собирать анамнез, но не ставить диагноз или назначать лечение. При этом, подчеркнул Турчак, в других странах телемедицина предполагает диагностику и диагноз (как минимум предварительный), это касается гриппа, ангины, различных инфекций, в том числе респираторных, синусовых и других.

Турчак также отметил, что благодаря предлагаемым поправкам также появится возможность привлечь в систему высококвалифицированных врачей для оказания помощи большему количеству пациентов.

В свою очередь, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов выразил готовность "оперативно рассмотреть инициативу о дистанционном осмотре пациентов во время эпидемий".

Ранее Неверов в ходе выступления на заседании Государственной Думы обращал внимание на необходимость изменения законодательства в сфере телемедицины.