В строительстве инфекционного центра в новой Москве задействуют до 6 тыс. человек

24.03.20 11:54

© РИА Новости. Евгений Одиноков

24 марта. Interfax-Russia.ru - Количество строителей, задействованных для возведения инфекционного центра в новой Москве, планируется увеличить до 6 тыс. человек, сообщил журналистам во вторник заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

"Ударными темпами ведем работу, до 6 тыс. человек будет здесь в пике находиться, сейчас - 5,2 тыс. человек, 890 единиц техники. Привлечены большое количество компаний по производству оборудования "КРОСТ", "Сталькон", Моспромстрой, "Мосметрострой", "Мосинжпроект", "ИБТ", "ДорХан" - порядка 40 компаний. Каждой дан участок, иначе и другими способами такой объект в кратчайшие сроки невозможно построить. Мы в 10 раз быстрее строим (быстровозводимый инфекционный центр), чем стандартный лечебный центр", - сказал Бочкарев.

Он добавил, что строители завершили подготовительные земляные работы. Были быстро возведены фундаменты, ведется монтаж быстровозводимых конструкций с применением утепленных панелей лечебного и реанимационного блоков. Всего на данной территории будет возведено более 50 объектов различного назначения.

"Это колоссальный большой медицинский центр. Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение начать его строительство, 10 марта это было ровное поле, мы были на стройплощадке, после совещания мы начали работы, которые ведутся по всем фронтам. Более 40 Га, здесь порядка 190 тыс. куб. м земли мы удалили в ударном темпе. По всем направлениям завели более 35 компаний, на 45 Га развёрнута работа, которая ведется день и ночь. Все медицинское оборудование, которое необходимо закупать, производим закупку, изготавливается большое количество инженерного оборудования", - сказал Бочкарев.

5 марта Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, который среди прочего предполагает и возведение инфекционного корпуса. Новая больница будет построена в короткие сроки из быстровозводимых конструкций в поселении Вороновское. Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 м от будущей больницы, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек вылечились и выписаны из больниц. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.