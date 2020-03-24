Школы Ставрополья после каникул могут уйти на дистанционное обучение

24.03.20 11:56

© РИА Новости. Павел Лисицын

24 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Ставропольского края к 12 апреля решат, как будут работать школы после трехнедельных каникул, которые начались в регионе в понедельник, сообщил министр образования края Евгений Козюра журналистам во вторник.

"Школы края с 23 марта по 12 апреля находятся в режиме каникул. Родители задают много вопросов о том, как будет дальше строиться процесс обучения. Мы сейчас готовимся к дистанционной форме обучения. (...) В течение трех недель мы примем официальное решение по данному вопросу (о том начнется ли четвёртая четверть с дистанционного обучения - ИФ), мы всю информацию доведем. До 12 апреля школы на каникулах, за это время будет принято официальное решение по дальнейшему обучению", - сказал Козюра.

Министр отметил, что в настоящее время готовятся рекомендации по организации работы в школах в дистанционном режиме, поскольку учебный план текущего года должен быть выполнен.

Глава Минобразования края добавил, что детские сады по просьбам родителей работаю в штатном режиме и не ушли на карантин. Вместе с тем право выбора - вести ребенка в сад или оставить дома - остается за родителями.

Со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону сообщалось, что уголовное дело по двум статьям - 237 (сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и 293 (халатность) УК РФ возбудили в Ставропольском крае в отношении врача по факту нарушения режима самоизоляции в целях профилактики распространения Covid-19.

Помимо этого, устанавливаются все лица, подлежащие по этому делу к "привлечению в качестве обвиняемых", поскольку "ответственные должностные лица исполнительных органов госвласти края и Роспотребнадзора ненадлежащим образом контролировали осуществление дополнительных мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции".

По данным СКР, в начале марта главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения края, профессор кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медуниверситета, без ведома руководства вуза и министерства выехала на отдых в Испанию, где находилась с 6 по 9 марта. Вернувшись, она "не проинформировала руководство о своей поездке и не предприняла мер к 14-дневной изоляции с целью профилактики распространении инфекции в период пандемии". Спустя несколько дней, 17 марта, медик в связи с ухудшением самочувствия была госпитализирована в больницу, где у нее диагностировали Covid-19.

Пресс-служба следственного управления отмечала, что после возвращения из Испании врач вела "обычный образ жизни - читала лекции в университете, участвовала в конференции, посещала иные учреждения и ведомства".

В Минздраве края агентству сообщили, что эта врач "больше не является главным внештатным специалистом по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края".

Ранее краевые власти сообщали, что в регионе выявлено первое заражение коронавирусом - у врача, которая в марте посещала Мадрид, а после этого не находилась в самоизоляции, поскольку чувствовала себя хорошо.

Когда состояние здоровья ухудшилось, женщину поместили в краевую инфекционную больницу и проверили около 1,2 тыс. человек, с которыми она могла контактировать. У 11 из них экспресс-тесты выявили заражение Covid-19, анализы направлены в Новосибирск, ответа пока ожидают. Ряд сотрудников Минздрава направлен на карантин, поскольку на днях эта пациентка находилась на публичном мероприятии, проводимом министерством.

Ранее глава края, отвечая на вопрос одного из своих подписчиков в инстаграме о том, почему "главный внештатный специалисте по инфекционным болезням Минздрава края Ирина Санникова не была на карантине", ответил: "Потому что она безответственная. Выздоровеет - спрошу с нее".

21 марта заместитель главы краевого координационного совета по противодействию коронавирусу Юрий Скворцов заявил журналистам, что на Ставрополье уже заведены первые дела по фактам нарушения самоизоляции, не уточнив, грозит ли этим людям административное или же уголовное преследование.