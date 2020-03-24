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24.03.20 11:58
Число жителей Ингушетии, направленных на самоизоляцию, выросло до 266
"В связи с поступлением информации от МВД о прибывших всеми видами транспорта из заграничных поездок жителях республики, по состоянию на 17:00 мск 23 марта издано 266 постановлений об их самоизоляции на дому", - сказал собеседник агентства.
По его словам, территориальные медучреждения организуют за прибывшими наблюдение.
При этом он отметил, что врачи по истечении 14 дней сняли наблюдение с трех человек при отсутствии какой-либо симптоматики.
В республике не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.
Как сообщалось, в Ингушетии закрыты на карантин общеобразовательные, дошкольные учреждения, спорткомплексы, перенесены на май массовые мероприятия в честь 250-летия единения с Россией, запланированные на 17 марта.
Кроме того, введен ряд ограничений для граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой инфекции.
По инициативе главы республики Махмуда-Али Калиматова, оперативный штаб организует комплексную работу по санобработке в общественных местах, в том числе в мечетях, уделяя особое внимание молельным помещениям, где по пятницам собираются тысячи прихожан.
Ингушское духовенство решило не отменять проведение коллективных и пятничных молитв в мечетях и молельных домах из-за нового коронавируса.
Калиматов подписал специальный указ о мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирсной инфекции.
В республике организованы четыре обсерватора для наблюдения за прибывшими из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) территорий.
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