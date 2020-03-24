Число жителей Ингушетии, направленных на самоизоляцию, выросло до 266

24.03.20 11:58

© РИА Новости. Алексей Даничев

24 марта. Interfax-Russia.ru - Более 260 человек, прибывших в Ингушетию из неблагополучных по коронавирусу стран, получили постановления о самоизоляции, сообщили во вторник агентству "Интерфакс-Юг" в региональном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции во вторник.

"В связи с поступлением информации от МВД о прибывших всеми видами транспорта из заграничных поездок жителях республики, по состоянию на 17:00 мск 23 марта издано 266 постановлений об их самоизоляции на дому", - сказал собеседник агентства.

По его словам, территориальные медучреждения организуют за прибывшими наблюдение.

При этом он отметил, что врачи по истечении 14 дней сняли наблюдение с трех человек при отсутствии какой-либо симптоматики.

В республике не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Как сообщалось, в Ингушетии закрыты на карантин общеобразовательные, дошкольные учреждения, спорткомплексы, перенесены на май массовые мероприятия в честь 250-летия единения с Россией, запланированные на 17 марта.

Кроме того, введен ряд ограничений для граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой инфекции.

По инициативе главы республики Махмуда-Али Калиматова, оперативный штаб организует комплексную работу по санобработке в общественных местах, в том числе в мечетях, уделяя особое внимание молельным помещениям, где по пятницам собираются тысячи прихожан.

Ингушское духовенство решило не отменять проведение коллективных и пятничных молитв в мечетях и молельных домах из-за нового коронавируса.

Калиматов подписал специальный указ о мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирсной инфекции.

В республике организованы четыре обсерватора для наблюдения за прибывшими из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) территорий.