Крым предлагает ввести мораторий на повышение цен на лекарства

24.03.20 12:07

© РИА Новости. Константин Михальчевский

24 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Крыма подготовят для центрального штаба по противодействию распространения коронавируса в России предложение о введении моратория на изменение условий поставок лекарств и рост цен.

"Оформите сегодня и направьте в центральный штаб предложение в части того, чтобы ввести мораторий на поднятие цен производителями при поставке в розничные сети и изменение условий (поставок - ИФ)", - сказал глава республики Сергей Аксенов во вторник на совещании, посвященном ситуации с распространением коронавируса.

По его мнению, производителей, которые занимаются спекуляциями, необходимо лишать мер господдержки и размещать о них информацию в открытом доступе.

Представитель Росздравнадзора в Крыму сообщил, что производители медпрепаратов подняли цены на некоторые противовирусные препараты на 20-40% и начали требовать от аптек предоплату.

В Крыму и Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Отменены все массовые мероприятия, закрыт до 1 мая участок российско-украинской границы на севере полуострова для въезда иностранцев.

По последним данным регионального управления Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением на дому остаются почти тысяча человек, на карантине в больницах - больше 50 пациентов. Диагноз "коронавирус" подтвержден у одного местного жителя: мужчина по украинскому биометрическому паспорту посещал Францию и 14 марта вернулся на полуостров через госграницу с женой и детьми. Детали своего путешествия они изначально скрыли, сейчас зараженный в больнице.

Вспышка пневмонии, вызванная ранее неизвестным типом коронавируса, была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Позднее COVID-19 распространился за пределы КНР и затронул более 180 стран. Смертность от нового коронавируса составляет примерно 4%. По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в России заразились 438 человек.