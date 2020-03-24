Пользователи приложения Почты России смогут отправлять друг другу посылки по номеру телефона

24.03.20 12:24

© РИА Новости. Павел Лисицын

24 марта. Interfax-Russia.ru — АО "Почта России" запустила услугу упрощенной отправки посылок, которая доступна пользователям мобильного приложения компании, сообщает пресс-служба.

"Новая функция доступна для всех пользователей мобильного приложения Почты России. Теперь отправителю достаточно ввести номер телефона адресата или выбрать его из телефонной книги и уже необязательно указывать адрес получателя и знать его ФИО. Почта России стала первым логистическим оператором, предложившим своим клиентам подобную услугу", — говорится в сообщении.

Воспользоваться сервисом могут пользователи приложения "Почта России", которые указали свой адрес и разрешили принимать отправления по номеру телефона.

При использовании услуги отправки посылки по номеру телефона отправителю будет виден только город доставки и индекс получателя. Персональные данные – фамилия и адрес – указываться не будут.

"Запуск новой услуги – важный шаг, который мы делаем навстречу нашим клиентам. Сервис уже стал популярен среди пользователей мобильного приложения Почты России и сделал отправку посылок максимально удобной и доступной", — приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора по электронной коммерции АО "Почта России" Алексея Скатина.

"Почта России" 1 октября 2019 года была преобразована в акционерное общество, на 100% принадлежащее государству. Процесс преобразования компании из ФГУП занял год.

"Почта России" – федеральный почтовый оператор, объединяющий 42 тыс. отделений по всей стране. В компании работает около 350 тыс. сотрудников. Ежегодно "Почта" принимает около 3,5 млрд писем, в 2018 году обработала порядка 433 млн посылок.