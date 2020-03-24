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24.03.20 12:30
Иркутская область даст льготные кредиты производителям средств диагностики коронавируса
"Компании смогут получить от 50 млн до 500 млн рублей под 1% годовых на срок до 2 лет. (Предусматривается - ИФ) освобождение от уплаты основного долга до одного года. Софинансирования по программе не требуется", - говорится в сообщении.
Рассчитывать на такой кредит могут компании, которые будут покупать оборудование для выпуска средств диагностики, выявления и лечения эпидемических заболеваний, а также средств индивидуальной защиты, лекарственных средств и медизделий. Кредит также можно тратить на пополнение оборотных средств для закупки сырья, материалов и комплектующих.
Согласно официальным данным, в Иркутской области, по данным на вторник, нет ни одного заболевшего коронавирусом.
Фонд развития промышленности Иркутской области создан в 2017 году правительством региона для реализации программ льготного заемного финансирования.
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