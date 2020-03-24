Первый случай заражения COVID-19 зарегистрирован в Волгоградской области

24.03.20 12:39

© РИА Новости. Александр Кряжев

24 марта. Interfax-Russia.ru - Первый случай заражения коронавирусом подтвердился в Волгоградской области, сообщил журналистам во вторник председатель комитета здравоохранения региона Анатолий Себелев.

"Это женщина, вернувшаяся из Объединенных Арабских Эмиратов. В настоящее время она помещена в инфекционную больницу №1", - сказал Себелев.

Как сообщалось ранее, по данным на понедельник, на самоизоляции в Волгоградской области находятся 673 человека, которые прибыли из регионов и стран, где зафиксированы случаи заражения COVID-19. Всего с января карантинными мерами в регионе были охвачены 992 человека.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ввел на территории региона с 16 марта режим повышенной готовности в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.