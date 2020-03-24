22 апреля: решений о переносе голосования по поправкам в Конституцию пока не принималось
  
В беде не оставят: туротрасль Приморья поддержат займами под 1,5% годовых
   
Взаимопомощь: российские специалисты помогают итальянцам в борьбе с коронавирусом
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13
 
Главные события
24.03.20 12:40

Продажи гречки, риса и сахара за неделю подскочили в более чем в 1,5 раза

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
24 марта. Interfax-Russia.ru - За неделю с 9 по 15 марта в России подскочили продажи товаров длительного хранения "для карантина", а гречка, рис и сахар возглавили список наиболее быстрорастущих продуктов, свидетельствуют данные Nielsen. Также увеличились продажи алкоголя - их рост ускорился более чем в два раза.

Компания проанализировала динамику продаж товаров, "ассоциирующихся с подготовкой к карантину", в крупнейших розничных сетях России по сравнению с показателями за тот же период в прошлом году (в натуральном выражении).

Продажи гречки выросли на 66%, риса - на 64%, сахара - на 56%, макаронных изделий - на 45%. Также увеличились продажи пельменей (на 12%) и молока (на 10%). Кроме того, выросли продажи влажных салфеток (на 54%), туалетной бумаги (на 26%) и мыла (на 20%).

"Вторая неделя марта - яркий пример того, что может происходить с рынком товаров FMCG, когда типичные покупательские привычки отходят на второй план, уступая место ажиотажному спросу: случаев заражения коронавирусом становится все больше, а потребители начинают активно запасаться товарами на случай карантина, расширяя свою стандартную покупательскую корзину. Вместе с товарами первой необходимости они приобретают множество сопутствующих товаров, опасаясь того, что в ближайшем будущем будут ограничены в возможности совершать покупки и питаться как обычно", - заявил директор по работе с ритейлерами Nielsen Россия Константин Локтев (его слова процитированы в сообщении компании).

При этом российские потребители не ограничивались закупками товаров длительного хранения, таких как крупы и консервы. Они в больших количествах закупали мясо, сыры, алкогольные напитки, яйца.

Темпы продаж алкоголя по сравнению с предыдущей 10-й неделей марта ускорились более чем вдвое - с 7% до 15,5%. На 11-й неделе месяца спрос на пиво вырос по сравнению с аналогичной неделей прошлого года на 15% в натуральном выражении, на водку - на 10%.

В Москве, где сконцентрировался основной очаг распространения инфекции, рост продаж в крупнейших розничных сетях по сравнению с предыдущей неделей ускорился почти в три раза - c 5,2% до 14,9%. Продажи в наиболее востребованных товарных категориях в столице - гречки и риса - по сравнению с годом ранее выросли почти на 100%, сахара - на 43%, супов быстрого приготовления - на 38%, влажных салфеток - на 86%, средств для чистки дома - на 52%.

В центральном регионе рост продаж за неделю ускорился более чем вдвое и составил 14,6% по сравнению с той же неделей 2019 года. В Северо-Западном регионе в период с 9 по 15 марта продажи оказались выше значений прошлого года на 18,6%.

В целом динамика продаж в крупнейших розничных сетях России на 11 неделе года (с 9 по 15 марта) на фоне распространения COVID-19 ускорилась более чем в полтора раза по сравнению с неделей ранее: с 8,3% в натуральном выражении на 10-й неделе года до 13,8% на 11-й.

Объем продаж в эти семь дней оказался самым высоким за 2020 год за исключением первой недели года.

"Учитывая, что средний темп роста продаж в крупнейших розничных сетях в России в 2020 году составлял 8,3%, можно заключить, что закупки потребителей по причине подготовки к карантину внесли в продажи крупнейших розничных сетей в России на 11-й неделе 5,5 процентного пункта роста", - отмечается в сообщении Nielsen.

С началом покупательского ажиотажа, связанного с распространением нового коронавируса, рост онлайн-продаж товаров FMCG увеличивался темпами, значительно опережающими среднегодовые (которые составляют около 50% в год). С 9 по 15 марта онлайн-продажи товаров повседневного спроса выросли на 81%.

Однако в отличие от офлайн-магазинов, в интернете потребительская корзина оказалась более разнообразной: помимо товаров для "карантина" сильнее всего распространение COVID-19 отразилось на таких категориях, как супы быстрого приготовления (рост на 271%), туалетная бумага (185%), чистящие средства для дома (171%), соусы (136%), а также ультрапастеризованное молоко (128%) и вода (102%). Рекордсменом онлайн-продаж стала категория макаронных изделий, где рост в натуральном выражении составил 273% к аналогичной неделе прошлого года.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  24.03.20 13:10
ФСО создает штаб по борьбе с коронавирусом
.
  24.03.20 12:54
Оперштаб: из больницы в Коммунарке за сутки выписаны 70 пациентов
.
  24.03.20 11:54
В строительстве инфекционного центра в новой Москве задействуют до 6 тыс. человек
.
  24.03.20 10:25
Депздрав: умершая пациентка больницы в Коммунарке не болела COVID-19
.
  24.03.20 09:40
Жаров возглавил "Газпром-медиа"
.
  23.03.20 15:33
Арест Уилана продлен до 13 сентября
.
  23.03.20 12:34
Диагноз COVID-19 будет ставиться по первичному положительному тесту из московской лаборатории
.
  23.03.20 11:10
Количество подтверждённых случаев коронавируса в Москве увеличилось до 262
.
  23.03.20 09:44
Для находящихся на карантине москвичей отменяются штрафы за просрочку платежей по ЖКХ
.
  23.03.20 08:38
Мэр: продовольствия в Москве достаточно, ажиотажный спрос спадает


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket