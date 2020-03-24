Продажи гречки, риса и сахара за неделю подскочили в более чем в 1,5 раза

24.03.20 12:40

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

24 марта. Interfax-Russia.ru - За неделю с 9 по 15 марта в России подскочили продажи товаров длительного хранения "для карантина", а гречка, рис и сахар возглавили список наиболее быстрорастущих продуктов, свидетельствуют данные Nielsen. Также увеличились продажи алкоголя - их рост ускорился более чем в два раза.

Компания проанализировала динамику продаж товаров, "ассоциирующихся с подготовкой к карантину", в крупнейших розничных сетях России по сравнению с показателями за тот же период в прошлом году (в натуральном выражении).

Продажи гречки выросли на 66%, риса - на 64%, сахара - на 56%, макаронных изделий - на 45%. Также увеличились продажи пельменей (на 12%) и молока (на 10%). Кроме того, выросли продажи влажных салфеток (на 54%), туалетной бумаги (на 26%) и мыла (на 20%).

"Вторая неделя марта - яркий пример того, что может происходить с рынком товаров FMCG, когда типичные покупательские привычки отходят на второй план, уступая место ажиотажному спросу: случаев заражения коронавирусом становится все больше, а потребители начинают активно запасаться товарами на случай карантина, расширяя свою стандартную покупательскую корзину. Вместе с товарами первой необходимости они приобретают множество сопутствующих товаров, опасаясь того, что в ближайшем будущем будут ограничены в возможности совершать покупки и питаться как обычно", - заявил директор по работе с ритейлерами Nielsen Россия Константин Локтев (его слова процитированы в сообщении компании).

При этом российские потребители не ограничивались закупками товаров длительного хранения, таких как крупы и консервы. Они в больших количествах закупали мясо, сыры, алкогольные напитки, яйца.

Темпы продаж алкоголя по сравнению с предыдущей 10-й неделей марта ускорились более чем вдвое - с 7% до 15,5%. На 11-й неделе месяца спрос на пиво вырос по сравнению с аналогичной неделей прошлого года на 15% в натуральном выражении, на водку - на 10%.

В Москве, где сконцентрировался основной очаг распространения инфекции, рост продаж в крупнейших розничных сетях по сравнению с предыдущей неделей ускорился почти в три раза - c 5,2% до 14,9%. Продажи в наиболее востребованных товарных категориях в столице - гречки и риса - по сравнению с годом ранее выросли почти на 100%, сахара - на 43%, супов быстрого приготовления - на 38%, влажных салфеток - на 86%, средств для чистки дома - на 52%.

В центральном регионе рост продаж за неделю ускорился более чем вдвое и составил 14,6% по сравнению с той же неделей 2019 года. В Северо-Западном регионе в период с 9 по 15 марта продажи оказались выше значений прошлого года на 18,6%.

В целом динамика продаж в крупнейших розничных сетях России на 11 неделе года (с 9 по 15 марта) на фоне распространения COVID-19 ускорилась более чем в полтора раза по сравнению с неделей ранее: с 8,3% в натуральном выражении на 10-й неделе года до 13,8% на 11-й.

Объем продаж в эти семь дней оказался самым высоким за 2020 год за исключением первой недели года.

"Учитывая, что средний темп роста продаж в крупнейших розничных сетях в России в 2020 году составлял 8,3%, можно заключить, что закупки потребителей по причине подготовки к карантину внесли в продажи крупнейших розничных сетей в России на 11-й неделе 5,5 процентного пункта роста", - отмечается в сообщении Nielsen.

С началом покупательского ажиотажа, связанного с распространением нового коронавируса, рост онлайн-продаж товаров FMCG увеличивался темпами, значительно опережающими среднегодовые (которые составляют около 50% в год). С 9 по 15 марта онлайн-продажи товаров повседневного спроса выросли на 81%.

Однако в отличие от офлайн-магазинов, в интернете потребительская корзина оказалась более разнообразной: помимо товаров для "карантина" сильнее всего распространение COVID-19 отразилось на таких категориях, как супы быстрого приготовления (рост на 271%), туалетная бумага (185%), чистящие средства для дома (171%), соусы (136%), а также ультрапастеризованное молоко (128%) и вода (102%). Рекордсменом онлайн-продаж стала категория макаронных изделий, где рост в натуральном выражении составил 273% к аналогичной неделе прошлого года.