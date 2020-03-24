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24.03.20 12:43
Неснижаемый месячный запас лекарств для борьбы с COVID-19 создан в Башкирии
"В настоящий момент у нас есть необходимые силы и средства, создан неснижаемый месячный запас лекарственных препаратов, которые необходимы для (...) пациентов с таким диагнозом", - сказал он на брифинге.
Ранее со ссылкой на главу республики Радия Хабирова сообщалось, что во вторник подтвердилась информация о трех жителях региона, инфицированных коронавирусом.
Забелин отметил, что "состояние их стабильное, все эти пациенты не нуждаются в интенсивной терапии", добавив, что "весь круг общения инфицированных, включая лиц, которые прибыли с ними в самолете, нам известен, он отрабатывается".
В свою очередь замначальника отдела надзора на транспорте и санитарной охране территории управления Роспотребнадзора по Башкирии Насима Кучимова уточнила на брифинге, что среди трех инфицированных - вернувшаяся из европейской поездки 50-летняя жительница города Дюртюли с 35-летней дочерью, третий - вернувшийся из командировки в Москву.
"Все возвращающиеся в Уфу из аэропорта "Шереметьево" подвергаются риску. Половина из них прибыли из-за рубежа, половины - из Москвы прилетают. Поэтому принято решение усилить противоэпидемические меры в нашем аэропорту", - отметила она.
По данным республиканского Минздрава, в Башкирии с подозрением на опасное заболевание в стационарах наблюдаются 63 человека, в том числе шесть детей, обследовано 2084 тыс. человек, 470 - повторно.
Власти региона планировали открыть в республике семь дополнительных центров по диагностике коронавирусной инфекции и закупить 40 аппаратов искусственной вентиляции легких.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.
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