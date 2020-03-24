Неснижаемый месячный запас лекарств для борьбы с COVID-19 создан в Башкирии

24.03.20 12:43

© РИА Новости. Александр Кондратюк

24 марта. Interfax-Russia.ru - Объем лекарственных препаратов для борьбы с коронавирусом в Башкирии достаточен, сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

"В настоящий момент у нас есть необходимые силы и средства, создан неснижаемый месячный запас лекарственных препаратов, которые необходимы для (...) пациентов с таким диагнозом", - сказал он на брифинге.

Ранее со ссылкой на главу республики Радия Хабирова сообщалось, что во вторник подтвердилась информация о трех жителях региона, инфицированных коронавирусом.

Забелин отметил, что "состояние их стабильное, все эти пациенты не нуждаются в интенсивной терапии", добавив, что "весь круг общения инфицированных, включая лиц, которые прибыли с ними в самолете, нам известен, он отрабатывается".

В свою очередь замначальника отдела надзора на транспорте и санитарной охране территории управления Роспотребнадзора по Башкирии Насима Кучимова уточнила на брифинге, что среди трех инфицированных - вернувшаяся из европейской поездки 50-летняя жительница города Дюртюли с 35-летней дочерью, третий - вернувшийся из командировки в Москву.

"Все возвращающиеся в Уфу из аэропорта "Шереметьево" подвергаются риску. Половина из них прибыли из-за рубежа, половины - из Москвы прилетают. Поэтому принято решение усилить противоэпидемические меры в нашем аэропорту", - отметила она.

По данным республиканского Минздрава, в Башкирии с подозрением на опасное заболевание в стационарах наблюдаются 63 человека, в том числе шесть детей, обследовано 2084 тыс. человек, 470 - повторно.

Власти региона планировали открыть в республике семь дополнительных центров по диагностике коронавирусной инфекции и закупить 40 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.