Оперштаб: из больницы в Коммунарке за сутки выписаны 70 пациентов

24.03.20 12:54

© РИА Новости. Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

24 марта. Interfax-Russia.ru - За сутки из больницы в Коммунарке были выписаны 70 пациентов, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом по Москве.

"За минувшие сутки из инфекционной больницы в Коммунарке были выписаны 70 пациентов. Среди этих 70 выписанных не было пациентов с подтвержденным коронавирусом", - сообщили "Интерфаксу" во вторник в штабе.

По словам собеседника агентства, поэтапно были проведены анализы, и коронавирус у этих пациентов не подтвердился.

"Все пациенты, кому это необходимо, получили дальнейшие рекомендации по продолжению лечению. В настоящее время в медицинском центре в Коммунарке под наблюдением специалистов находятся 412 пациентов, из них с диагнозом пневмония 156. Положительные результаты тестов подтвердили коронавирус у 82 пациентов медцентра", - сказали в штабе.