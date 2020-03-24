22 апреля: решений о переносе голосования по поправкам в Конституцию пока не принималось
  
В беде не оставят: туротрасль Приморья поддержат займами под 1,5% годовых
   
Взаимопомощь: российские специалисты помогают итальянцам в борьбе с коронавирусом
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13
 
Главные события
24.03.20 13:04

Монастырь под Тулой отказался отдать волонтерам животных из ликвидированного приюта

© РИА Новости. Илья Питалев
24 марта. Interfax-Russia.ru - Свято-Казанский монастырь Тульской области лишил волонтеров возможности спасти кошек и собак, оставшихся в обители после того, как по решению ее администрации был ликвидирован местный приют для животных.

16 марта к Свято-Казанскому монастырю в селе Колюпаново подъехали люди на джипах и вывезли в неизвестном направлении около 60 собак. Волонтерам сказали, что те отправлены в приюты и пристроены "в хорошие руки", полиции - что "случилось чудо, и собаки улетели". Позже увезенных псов стали находить в лесах и полях региона в радиусе 30-40 км.

По информации волонтеров, сегодня не территории монастыря находятся две вернувшиеся собаки и около 20 кошек. "Мы собирались прямо сегодня отвезти их в новый приют, где для них подготовлено место, но нам запретили забирать животных, даже двух больных кошек, которым требуется постоянная помощь ветеринаров. Мол, животные - собственность обители. Хотя, когда их раскидывали по оврагам, они собственностью обители не считались. Монастырь превратился в закрытый объект, нам запретили подходить к собакам и кошкам, которых мы опекали долгие годы", - заявила журналистам во вторник один из волонтеров.

По словам волонтеров, за неделю нашли 21 собаку из числа бывших питомцев монастырского живого уголка, еще порядка 40 предстоит найти.

Они также сообщили, что к настоятельнице игуменье Евфросинии, которая более десятка лет назад основала в обители живой уголок и патронировала его до недавнего времени, сейчас никого не пускают под предлогом карантина, и она даже не в курсе, какая судьба постигла животных. "Страшно представить, какой будет реакция матушки, когда карантин закончится, и она узнает правду. Человеку за 80, а эти собаки были делом ее жизни", - отметила зоозащитница.

В минувшие выходные известные российские актеры призвали патриарха Кирилла вмешаться в ситуацию с монастырским приютом. Обращение подписали Инна Чурикова, Светлана Крючкова, Дмитрий Певцов, Вениамин Смехов, Александр Ширвиндт, Алексей Серебряков, Елена Сафонова, Александр Збруев, Вера Васильева, Елена Камбурова, Александр Лазарев и другие.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  24.03.20 13:10
ФСО создает штаб по борьбе с коронавирусом
.
  24.03.20 12:54
Оперштаб: из больницы в Коммунарке за сутки выписаны 70 пациентов
.
  24.03.20 11:54
В строительстве инфекционного центра в новой Москве задействуют до 6 тыс. человек
.
  24.03.20 10:25
Депздрав: умершая пациентка больницы в Коммунарке не болела COVID-19
.
  24.03.20 09:40
Жаров возглавил "Газпром-медиа"
.
  23.03.20 15:33
Арест Уилана продлен до 13 сентября
.
  23.03.20 12:34
Диагноз COVID-19 будет ставиться по первичному положительному тесту из московской лаборатории
.
  23.03.20 11:10
Количество подтверждённых случаев коронавируса в Москве увеличилось до 262
.
  23.03.20 09:44
Для находящихся на карантине москвичей отменяются штрафы за просрочку платежей по ЖКХ
.
  23.03.20 08:38
Мэр: продовольствия в Москве достаточно, ажиотажный спрос спадает


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket