Монастырь под Тулой отказался отдать волонтерам животных из ликвидированного приюта

24.03.20 13:04

© РИА Новости. Илья Питалев

24 марта. Interfax-Russia.ru - Свято-Казанский монастырь Тульской области лишил волонтеров возможности спасти кошек и собак, оставшихся в обители после того, как по решению ее администрации был ликвидирован местный приют для животных.

16 марта к Свято-Казанскому монастырю в селе Колюпаново подъехали люди на джипах и вывезли в неизвестном направлении около 60 собак. Волонтерам сказали, что те отправлены в приюты и пристроены "в хорошие руки", полиции - что "случилось чудо, и собаки улетели". Позже увезенных псов стали находить в лесах и полях региона в радиусе 30-40 км.

По информации волонтеров, сегодня не территории монастыря находятся две вернувшиеся собаки и около 20 кошек. "Мы собирались прямо сегодня отвезти их в новый приют, где для них подготовлено место, но нам запретили забирать животных, даже двух больных кошек, которым требуется постоянная помощь ветеринаров. Мол, животные - собственность обители. Хотя, когда их раскидывали по оврагам, они собственностью обители не считались. Монастырь превратился в закрытый объект, нам запретили подходить к собакам и кошкам, которых мы опекали долгие годы", - заявила журналистам во вторник один из волонтеров.

По словам волонтеров, за неделю нашли 21 собаку из числа бывших питомцев монастырского живого уголка, еще порядка 40 предстоит найти.

Они также сообщили, что к настоятельнице игуменье Евфросинии, которая более десятка лет назад основала в обители живой уголок и патронировала его до недавнего времени, сейчас никого не пускают под предлогом карантина, и она даже не в курсе, какая судьба постигла животных. "Страшно представить, какой будет реакция матушки, когда карантин закончится, и она узнает правду. Человеку за 80, а эти собаки были делом ее жизни", - отметила зоозащитница.

В минувшие выходные известные российские актеры призвали патриарха Кирилла вмешаться в ситуацию с монастырским приютом. Обращение подписали Инна Чурикова, Светлана Крючкова, Дмитрий Певцов, Вениамин Смехов, Александр Ширвиндт, Алексей Серебряков, Елена Сафонова, Александр Збруев, Вера Васильева, Елена Камбурова, Александр Лазарев и другие.