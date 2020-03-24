Работа читального зала центрального госархива Подмосковья приостановлена

24.03.20 13:23

© РИА Новости. Александр Кондратюк

24 марта. Interfax-Russia.ru - Читальный зал центрального государственного архива Московской области не будет принимать посетителей до конца апреля в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, сообщается на сайте главного архивного управления региона.

"В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой (...) по 30.04.2020 личный прием граждан и работа читального зала будут приостановлены", - говорится в сообщении.

При этом свои запросы жители могут отправлять в управление на электронную почту cgamо@mosreg.ru.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 12 марта подписал постановление о введении режима повышенной готовности для органов управления и сил областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.