Волгоградские промышленные предприятия готовятся к работе в условиях коронавируса

24.03.20 13:27

Фото пресс-службы администрации Волгоградской области

24 марта. Interfax-Russia.ru – Власти Волгоградской области в связи с угрозой распространения коронавируса предложили промышленникам принять дополнительные меры для организации непрерывных производств, сообщили агентству "Интерфакс" во вторник в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Условия работы предприятий в период распространения коронавируса были рассмотрены на расширенном заседании Совета по развитию промышленности, который провел глава региона Андрей Бочаров.

"Сегодня можно и нужно использовать самые различные гибкие формы занятости людей – где-то сокращенный рабочий день, где-то удаленную работу. На случай осложнения эпидемиологической ситуации в стране и нашей области, нужно также продумать в рамках промышленных предприятий меры по организации работы непрерывных производств – а именно, доставки сотрудников на работу и обратно, контроля состояния здоровья, организации питания", - цитируют в пресс-службе слова Бочарова.

Он отметил, что необходимо быть готовыми ко всем вариантам развития ситуации. В том числе, важно неукоснительного следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора и областного оперативного штаба. В частности, на всех крупных региональных предприятиях созданы собственные оперативные штабы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, исполняются планы неотложных мероприятий, включающие дезинфекционные и другие противоэпидемические меры.

По данным комитета промышленности и торговли Волгоградской области, промышленный сектор региона продолжает стабильно работать, имеются достаточные запасы сырья для производств.

"Несмотря на ситуацию с коронавирусной инфекцией и состояние мировой экономики, важно продолжить выполнять производственные программы, договоры на поставку продукции и услуг, исправно выплачивать заработную плату людям и формировать доходную часть бюджета", - добавил Бочаров.

Губернатор Андрей Бочаров ввел на территории Волгоградской области с 16 марта режим повышенной готовности в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. На территории региона действует рабочая группа по устойчивому управлению экономикой региона, организован мониторинг в сфере торговли, ежедневно проходят брифинги руководителей профильных ведомств.