Сотни мигрантов в РФ остались без заработка и возможности вернуться домой

24.03.20 13:37

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

24 марта. Interfax-Russia.ru - Трудовые мигранты из стран Средней Азии, в основном из Киргизии, стали в РФ одной из наиболее уязвимых категорий работников, оказавшихся без заработка на неопределенный срок, сообщил президент Конфедерации труда России (КТР), член СПЧ Борис Кравченко.

"Наши опасения связаны не с "удаленкой". Есть несколько категорий работников, которые в настоящее время очень сильно страдают. К нам поступают жалобы от большого количества мигрантов, в основном из Киргизии, занятых в строительстве, в сфере обслуживания и в торговле. Поскольку эти предприятия закрываются, а трудовые отношения с данными работниками зачастую находятся в "серой зоне", работодатель не несет никакой ответственности за то, что будет с заработками этих мигрантов, и с их рабочими местами", - сказал Кравченко во вторник "Интерфаксу".

Глава КТР отмечает, что эти работники остались не просто без средств, но и не могут вернуться на свою родину.

"Людям говорят, что в их услугах больше не нуждаются, либо переводят в так называемые "неоплачиваемые отпуска". И никто не знает, сколько это будет продолжаться. В такой ситуации мигранты оказались без средств к существованию и возможности выехать на родину. У нас уже есть несколько сотен таких обращений, в основном, от граждан Киргизии. Есть и граждане Узбекистана", - сказал собеседник агентства.

Другой категорией работников, оказавшихся в крайне сложном положении, являются сограждане из других регионов РФ, работающие в крупным городах страны, в частности, Москве и Санкт-Петербурге, отмечает Кравченко.

"Уязвима и категория работников, приехавших в Москву и Санкт-Петербург из других российских регионов. Они заняты в малом и среднем бизнесе, например, в магазинах, фитнесс-центрах, ресторанах и кафе. Сейчас они оказались в вынужденном простое, а трудовые отношения у них тоже не всегда оформлены правильно. Им нужно оплачивать жилье, они закредитованы. Таких людей довольно много", - сказал он.

Кравченко отмечает, что относительно этой новой ситуации для российского рынка труда уже есть немало вопросов.

"Хочу подчеркнуть, что мы только входим в эту ситуацию. Есть категория работников, которые уже находятся в группе риска, есть работники, вынужденные перерабатывать, и работники, по поводу которых есть серьезные опасения, если ситуация задержится на несколько недель. Могут начаться серьезные перекосы на рынке труда, связанные с высвобождением множества рабочих рук", - сказал собеседник агентства.

"В целом, на удаленный режим работы переходят, как правило, крупные и средние компании, где это технически возможно. На данном этапе не поступает большое количество жалоб. Люди понимают, что это вынужденная мера, и что работодатель заинтересован в сохранении квалифицированного персонала, и этих рабочих мест", - отметил глава КТР.

Конфедерация труда России является одним из крупнейших российских профсоюзных объединений, в членских организациях КТР состоят около 2 млн человек.