ЦБ РФ рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах из-за COVID-19

24.03.20 13:44

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

24 марта. Interfax-Russia.ru - ЦБ РФ рекомендовал банкам соблюдать профилактические меры предосторожности при кассовом обслуживании клиентов в условиях распространения коронавирусной инфекции, говорится в сообщении регулятора.

Соответствующее информационное письмо Банк России опубликовал на своем сайте.

"Банкноты - это, по большому счету, бумага, которая может сохранять вирус до трех-четырех дней. Банк России по нашим стандартным процедурам выдерживает банкноты до 14 дней. Таким образом, мы выдаем кредитным организациям "чистые" банкноты", - сообщил заместитель директора департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко в ходе видеообращения, размещенного на сайте.

Банк России рекомендует банкам перед выдачей клиентам наличных денег или загрузкой их в банкоматы и терминалы выдержать банкноты в течение трех-четырех дней. Такой срок составляет продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе, ссылается ЦБ на данные Всемирной организации здравоохранения, которые приводит Роспотребнадзор.

Банкам также, по мнению регулятора, следует по возможности ограничить функции выдачи и приема банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции. Конструкция таких аппаратов предусматривает замкнутый цикл обращения наличных в них: прием банкнот от одного клиента и выдачу этих же банкнот другому без обработки в банке.

Кроме того, ЦБ предлагает регулярно проводить профилактическую дезинфекцию устройств для передачи наличных денег, а также банкоматов и терминалов, расположенных в помещениях кредитной организации и, по возможности, за ее пределами.

Регулятор также советует прием документов, денежных знаков и ценностей от клиентов, инкассаторских работников осуществлять в средствах индивидуальной защиты (защитные маски, одноразовые перчатки и другие), по возможности регулярно использовать дезинфицирующие препараты (антисептики, антибактериальные средства для обработки рук и другие).

"Банк России также рекомендует банкам при работе с клиентами обращать их внимание на приоритетное использование именно безналичной формы оплаты товаров и услуг: онлайн-переводы и бесконтактная оплата по картам", - отмечается в сообщении.