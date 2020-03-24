Жители Курганской области смогут посетить виртуальные выставки в музеях

24.03.20 14:02

© РИА Новости. Евгения Новоженина

24 марта. Interfax-Russia.ru - Учреждения культуры Курганской области из-за режима повышенной готовности, введенного из-за коронавируса, перешли на работу в онлайн, сообщает во вторник пресс-служба главы региона.

Так, курганский театр драмы проводит онлайн-экскурсии, во время которых можно совершить прогулки по закулисью и побывать на репетициях.

"Областной краеведческий музей ведет онлайн-рубрику "Из истории музейного экспоната", где можно виртуально посетить экспозиции и рассмотреть экспонаты", - отмечается в сообщении.

Художественный музей с 24 марта на своем сайте и в соцсетях запускает проведение виртуальных выставок, а филармония приглашает всех желающих присоединиться к трансляциям из Концертного зала имени Чайковского в Москве.

Ранее сообщалось, что с 18 марта в регионе введен режим повышенной готовности. 21 марта в Кургане у девочки, вернувшейся из Испании, был обнаружен коронавирус.