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24.03.20 14:10
Поморье окажет поддержку бизнесу, пострадавшему от ситуации с COVID-19
В ближайшее время комиссия должна разработать и представить план первоочередных мероприятий по устойчивому развитию региона, меры по поддержке отраслей, наиболее остро ощутивших негативное влияние ситуации с распространением COVID-19.
В состав нового органа войдут представители регионального министерства экономического развития, депутатского корпуса, торгово-промышленной палаты Архангельской области, агентства регионального развития и представители предпринимательского сообщества.
"Я прошу членов комиссии исходить из того, что мы должны предпринять все усилия, чтобы помочь сохранить рабочие места, дать людям возможность пережить это сложное время, устоять перед возникшими трудностями", - цитирует Орлова пресс-служба.
В сообщении отмечается, что аналогичные комиссии также должны появиться в муниципальных образованиях Архангельской области.
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