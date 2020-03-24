Запрет на проверки малого бизнеса из-за COVID-19 введут в Челябинской области

24.03.20 14:22

© РИА Новости. Владимир Федоренко

24 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Челябинской области с апреля намерены ввести мораторий на проверки малого бизнеса для всех случаев, когда предпринимательская деятельность не несет существенных рисков для жизни и здоровья граждан.

Ввод моратория предусмотрен планом мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики региона в условиях ухудшения ситуации из-за распространения коронавируса, текст которого имеется в распоряжении агентства "Интерфакс-Урал". План мероприятий утвержден губернатором Челябинской области Алексеем Текслером в понедельник.

Согласно плану, в числе прочих мер власти региона до конца месяца направят банкам рекомендацию не повышать процентные ставки по кредитам и не истребовать досрочно задолженность по уже выданным кредитам вследствие негативных тенденций в экономике.

Кроме того, в области будет проводиться оперативный мониторинг состояния компаний, работающих в наиболее пострадавших от последствий пандемии сферах. В их число войдут компании, работающие в сфере гостиничных, туристических, социальных услуг, общепите, дополнительном образовании, в области физкультуры и спорта, организации досуга и развлечений, пассажирских и грузовых перевозках. Для поддержки таких компаний в случае необходимости будут приниматься дополнительные меры.

Планируется также провести докапитализацию областных Фонда развития предпринимательства, предоставляющего гарантии по банковским кредитам, и Фонда финансирования промышленности и предпринимательства, предоставляющего микрозаймы субъектам малого предпринимательства (МСП), разработать упрощенную программу краткосрочного льготного кредитования на оборотные средства для микробизнеса, а также программу рефинансирования имеющейся задолженности.

Кроме того, предполагается расширить возможности предоставления государственных гарантий правительства региона для получения кредитов предпринимателями в отраслях, больше всего пострадавших от падения спроса, субсидировать ставки по краткосрочным кредитам для сельхозпроизводителей для стабилизации цен на продовольствие, ввести отсрочку оплаты аренды государственного и муниципального имущества.

Для наиболее пострадавших отраслей планируется понизить ставки по единому налогу на вмененный доход и стоимости патентов на 2020 год. В апреле-мае также планируется утвердить областной закон по инвестиционному налоговому вычету. Кроме того, планируется урегулировать задолженность по налогам и сборам, а также штрафам и пени перед всеми уровнями бюджета, создать условия для финансового оздоровления СМП из перечня наиболее пострадавших от последствий пандемиии COVID-19.

Помимо прочего, в области будет создан штаб по работе с предприятиями, чьи доходы резко упали из-за снижения спроса или задержек оплаты покупателей, в результате чего у них появились долги перед работниками и за коммунальные ресурсы.