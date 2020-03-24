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24.03.20 14:24
Возрастные ограничения для получения маткапитала на первенца отменены на Сахалине
"С принятием поправок в законе расширена категория тех, кто имеет право на региональный материнский (семейный) капитал в размере 150 тыс. рублей. Получать его смогут все женщины, родившие первого ребенка, начиная с 1 января 2020 года. Из действующего законодательства исключено возрастное ограничение - от 19 до 25 лет", - сказал собеседник агентства.
К региональной выплате за первого ребенка добавляется и федеральная - 466 тыс. рублей.
Поправки в областное законодательство внесены во исполнение поручений президента Владимира Путина, которые он озвучил в ходе послания федеральному собранию.
Ранее в январе этого года был увеличен размер регионального материнского капитала до 250 тыс. рублей при рождении (усыновлении) после 31 декабря 2019 года второго, третьего ребенка или последующих детей.
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