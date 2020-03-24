Возрастные ограничения для получения маткапитала на первенца отменены на Сахалине

24.03.20 14:24

© РИА Новости. Леся Полякова

24 марта. Interfax-Russia.ru - Депутаты думы Сахалинской области приняли поправки в региональный закон о выплатах материнского капитала на первого ребенка, устранив возрастные ограничения для получения средств поддержки, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе областного парламента.

"С принятием поправок в законе расширена категория тех, кто имеет право на региональный материнский (семейный) капитал в размере 150 тыс. рублей. Получать его смогут все женщины, родившие первого ребенка, начиная с 1 января 2020 года. Из действующего законодательства исключено возрастное ограничение - от 19 до 25 лет", - сказал собеседник агентства.

К региональной выплате за первого ребенка добавляется и федеральная - 466 тыс. рублей.

Поправки в областное законодательство внесены во исполнение поручений президента Владимира Путина, которые он озвучил в ходе послания федеральному собранию.

Ранее в январе этого года был увеличен размер регионального материнского капитала до 250 тыс. рублей при рождении (усыновлении) после 31 декабря 2019 года второго, третьего ребенка или последующих детей.