Минздрав: для лечения коронавируса можно использовать ибупрофен и парацетамол

24.03.20 14:30

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24 марта. Interfax-Russia.ru - Главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова заявила о возможности лечения коронавируса ибупрофеном и парацетамолом.

"Ибупрофен можно и нужно назначать пациентам с коронавирусом наравне с парацетамолом, и здесь мы солидарны с Всемирной организацией здравоохранения. Самое главное для пациентов - строгое следования рекомендациям врача. Только врач может назначить необходимый данному конкретному пациенту препарат, и предложить эффективную тактику лечения", - приводит во вторник слова Малинниковой пресс-служба Минздрава.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 19 марта отменила свою рекомендацию не использовать ибупрофен у пациентов с коронавирусом, отмечают в Минздраве.

"ВОЗ консультируется с врачами, лечащими пациентов с COVID-19, и не получает информации о каких-либо негативных эффектах ибупрофена, помимо обычных известных побочных эффектов, которые ограничивают его использование для определенных групп населения. Основываясь на имеющейся в настоящее время информации, ВОЗ не дает рекомендаций против использования ибупрофена", - говорится в сообщении ВОЗ, которое приводит Минздрав.