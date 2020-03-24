Тест псковского губернатора Ведерникова на COVID-19 оказался отрицательным

24.03.20 14:31

© РИА Новости. Владимир Сергеев

24 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сделал тест на коронавирус, его результаты оказались отрицательными, сообщил он в Инстаграме.

"Все хорошо, результат отрицательный. Однако симптоматика еще осталась, и врач рекомендовала остаться на больничном до пятницы. Очень надеюсь, что в субботу уже буду во Пскове и сменю дистанционную форму работы на очную на месте (так результативнее)", - написал он.

Как сообщалось, 17 марта губернатор Псковской области почувствовал недомогание, решил перестраховаться и сдать тест на коронавирус. Пока Михаил Ведерников ждал его результатов, он предпочел остаться на карантине.

По последним данным, коронавирус подозревается у 7 жителей Псковской области. При этом людей с окончательно подтвержденным диагнозом в регионе нет.