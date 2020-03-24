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24.03.20 14:31
Тест псковского губернатора Ведерникова на COVID-19 оказался отрицательным
"Все хорошо, результат отрицательный. Однако симптоматика еще осталась, и врач рекомендовала остаться на больничном до пятницы. Очень надеюсь, что в субботу уже буду во Пскове и сменю дистанционную форму работы на очную на месте (так результативнее)", - написал он.
Как сообщалось, 17 марта губернатор Псковской области почувствовал недомогание, решил перестраховаться и сдать тест на коронавирус. Пока Михаил Ведерников ждал его результатов, он предпочел остаться на карантине.
По последним данным, коронавирус подозревается у 7 жителей Псковской области. При этом людей с окончательно подтвержденным диагнозом в регионе нет.
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