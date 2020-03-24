Второй случай коронавируса подтвержден в Калужской области

24.03.20 14:47

© РИА Новости. Сергей Красноухов

24 марта. Interfax-Russia.ru - Второй случай заражения коронавирусной инфекцией подтвердился во вторник в Калужской области, сообщил врио губернатора Владислав Шапша на своих страницах в соцсетях.

"Пациент приехал из Венгрии. Добирался до дома на собственной машине, проживает один и в контакте ни с кем не был. Работает на дому", - написал Шапша.

По его словам, по возвращении этот человек сразу обратился в медицинское учреждение. Находился дома на самоизоляции. Но 24 марта был получен положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

"Пациент находится в инфекционной больнице и получает все необходимое лечение. Ситуация под контролем, все оперативные службы работают в круглосуточном режиме", - подчеркнул глава региона.

Как сообщает пресс-служба правительства области, в регионе действует режим повышенной готовности, при правительстве работает оперативный штаб.

В медицинских организациях подготовлено 216 инфекционных коек, есть возможность в случае необходимости развернуть еще 170 коек. В учреждениях здравоохранения работают 168 врачей-анестезиологов-реаниматологов, 11 врачей-пульмонологов, 13 врачей-эпидемиологов и 23 врача-инфекциониста.

В регионе функционирует общественный волонтерский центр по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Его задачи - социальная помощь нуждающимся, прежде всего, пожилым людям и ветеранам.

По состоянию на утро вторника в Калужской области 35 человек находились на карантине, еще 12 в обсервации. Общее количество жителей региона, находящихся под наблюдением дома, составило 393 человека.