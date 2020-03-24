Петербургские школы перейдут на дистанционное обучение с 30 марта

24.03.20 14:50

© РИА Новости. Алексей Владыкин

24 марта. Interfax-Russia.ru - Петербургские школы перейдут на дистанционное обучение после окончания весенних каникул, сообщили "Интерфаксу" в городском комитета по образованию во вторник.

"Соответствующие изменения в постановление от 13 марта внесены сегодня. С 30 марта все школьники перейдут на дистанционное обучение. Образовательным организациям будут даны рекомендации, как его осуществлять", - рассказали в комитете.

Запрет на осуществление образовательной деятельности в помещениях действует до 12 апреля. Он не коснется организаций дошкольного образования.

До весенних каникул в школах было объявлено свободное посещение. Решение о том, будет ребенок ходить в образовательное учреждение или нет, принимали родители.