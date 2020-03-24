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24.03.20 14:59

Пожилых жителей Сахалинской области переводят на карантин в связи с коронавирусом

© РИА Новости. Константин Чалабов
24 марта. Interfax-Russia.ru - Жителей Сахалинской области в возрасте старше 65 лет отправляют на карантин, чтобы обезопасить от заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба областного правительства во вторник.

"Пожилых сахалинцев и курильчан старше 65 лет отправят на карантин. Чтобы оградить от коронавирусной инфекции, их будут обслуживать на дому. Такое поручение сегодня дал губернатор региона Валерий Лимаренко на совещании с участием руководителей органов власти и глав муниципальных образований", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, социальные работники и волонтеры помогут пенсионерам с доставкой продуктов, лекарств и решением других вопросов. Не выходя из дома, пожилые люди будут получать также и медицинскую помощь.

"В зоне особого риска - люди старшего поколения. До сих пор нам удавалось сберечь сахалинцев и курильчан от опасного заболевания. Необходимо принять все возможные меры, чтобы ситуация оставалась такой же и в дальнейшем", - цитирует пресс-служба слова губернатора.

Пресс-служба напоминает, что в Сахалинской области работают пункты сдачи анализов на COVID-19. Первые в очереди - пациенты с ОРВИ, гриппом, пневмонией. Также на экспресс-диагностику отправляют жителей региона, которые в течение последнего месяца выезжали за границу, и людей, которые контактировали с теми, кто попал под подозрение на коронавирус.

Как сообщалось, по предварительным результатам экспресс-тестирования, у двух жителей Сахалина подозревают коронавирусную инфекцию, ожидаются результаты углубленного анализа из новосибирской лаборатории. Они вместе с членами семей находятся в инфекционном отделении в Долинской центральной райбольнице, где в резерве находятся 200 коек.

У 118 человек, с кем эти люди контактировали, экспресс-тест не подтвердил коронавирусную инфекцию.

В Сахалинской области действует режим повышенной готовности для профилактики коронавирусной инфекции, запрещены все массовые мероприятия, закрыты театры, кинотеатры, музеи.

Из областного бюджета выделили 60 млн рублей на закупку медицинского оборудования и защитных средств. В детских садах действует режим свободного посещения. Школы и учреждения профессионального образования с 26 марта переходят на дистанционное обучение.

Руководителям бюджетных учреждений и собственникам бизнеса региональная власть рекомендовала перейти на удаленный режим работы, а также ограничить своим сотрудникам поездки в отпуск и в командировки за границу.

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