К агрегатору взаимопомощи при коронавирусе присоединились 700 компаний

24.03.20 15:01

© РИА Новости. Григорий Сысоев

24 марта. Interfax-Russia.ru - К агрегатору для граждан и организаций, которые хотят помогать другим в период эпидемии коронавируса #мывместе за первые два дня работы присоединились порядка 700 компаний и объединений, сообщили организаторы акции.

"Это по-настоящему уникальная ситуация, это солидарность в обществе, среди нас всех", - заявил руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов журналистам во вторник.

Большинство компаний готовы предложить транспортные услуги, проведение психологических и юридических консультаций, обеспечить дистанционное обучение и доставку продуктов. Более 30 предприятий заявили о желании помочь деньгами и медицинским оборудованием. Среди партнеров проекта также учреждения культуры, которые позволяют организовать досуг в период рекомендованной самоизоляции.

По словам Кузнецова, на горячую линию #мывместе уже обратились порядка 4,5 тыс. пожилых людей и людей, страдающих хроническими заболеваниями - волонтеры помогают им купить продукты и лекарства. Штабы работают во всех регионах страны.

Чтобы обратиться за помощью, нужно позвонить на единый телефон горячей линии - 8 800 200 34 11 или оставить заявку на сайте мывместе2020.рф.

В разделе "Предложить помощь" на сайте организации могут разместить информацию о ресурсах, которыми они готовы поделиться - продуктах, средствах, услугах и прочим. Кроме того, на сайте можно записаться в волонтеры.

Организаторами акции #Мывместе выступили платформа DOBRO.RU, Общероссийский народный фронт, фонд президентских грантов и волонтерские организации России.