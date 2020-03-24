Мечети Кубани, Адыгеи и КБР закрыты для профилактики коронавируса

24.03.20 15:10

© РИА Новости. Максим Богодвид

24 марта. Interfax-Russia.ru - Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края приняло решение о закрытии мечетей на территории этих регионов, сообщается на сайте управления.

"Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края вынесло решение о полном закрытии всех действующих мечетей на территории Республики Адыгея и Краснодарского края и просит верующих совершать намаз дома. Просим мусульман отнестись к данному решению с пониманием и благоразумием", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о пяти случаях заражения COVID-19 в Краснодарском крае.

Отмечается, что ограничения действуют с 24 марта до 20 апреля.

Карантин введен и в мечетях Кабардино-Балкарии. Совет улемов КБР принял решение временно приостановить совершение коллективных и пятничных намазов из-за опасности распространения коронавируса.

"Решение принято на основе свода исламских правовых норм: право о карантине, право не наносить вред ни себе, ни другим. (...) Просим всех мусульман отнестись с пониманием и полной ответственностью к сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.

Ранее в Кабардино-Балкарии было выявлено два случая заражения коронавирусной инфекцией. Оба заразившихся были в зарубежной поездке. По данным регионального Минздрава, состояние одного из пациентов оценивается как стабильно тяжелое. Второй пациент находится в состоянии средней степени тяжести. На сегодняшний день угрозы их жизням нет.

Вместе с тем, более 100 человек в КБР находятся под медицинским наблюдением из-за того, что приехали из стран с неблагоприятной эпидобстановкой по коронавирусу.