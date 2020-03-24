Свыше 700 тюменцев, сидевших в изоляции после отпусков, оказались здоровы

24.03.20 15:21

© РИА Новости. Илья Питалев

24 марта. Interfax-Russia.ru - Более 1,1 тыс. жителей Тюменской области, вернувшиеся из-за рубежа, сдали тесты на коронавирус, сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских на брифинге во вторник.

"1140 тестов на коронавирус сдали вернувшиеся из-за границы", - сказала Кузнечевских.

Она также добавила, что первые анализы на коронавирус у них отрицательные.

Кроме того, по ее словам, у 716 человек, находившихся дома после возвращения из-за рубежа, режим самоизоляции закончился.

"Они здоровы и могут возвращаться к обычной жизни", - сказал замгубернатора.

Также она добавила, что двое тюменцев, у которых подтверждена коронавирусная инфекция, находятся на лечении в областной инфекционной больнице.

"Новых подтвержденных случаев коронавируса в Тюменской области нет", - подчеркнула Кузнечевских.

Ранее сообщалось, что 15 марта у жителя Тюмени был обнаружен коронавирус, мужчина посещал Швейцарию и острова Карибского бассейна. В регионе с 18 марта введен режим повышенной готовности.

20 марта еще один тюменец был госпитализирован с диагнозом "коронавирусная инфекция". Он заразился на проходившей в Тюмени конференции от иностранца.