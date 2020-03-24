Росстандарт намерен создать в Хабаровске и Крыму лаборатории по проверке топлива

24.03.20 15:29

© РИА Новости. Александр Кондратюк

24 марта. Interfax-Russia.ru - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) ведет работы по созданию испытательных лабораторий по всем видам нефтепродуктов на базе Хабаровского и Крымского центров стандартизации и метрологии (ЦСМ), сообщил "Интерфаксу" замглавы Росстандарта Алексей Кулешов.

"Их оснащение и скорейшая аккредитация - это одно из приоритетных направлений работы ведомства. Свободный доступ к независимым испытаниям позволит эффективнее бороться с фальсификатом на рынке", - отметил он.

По данным Кулешова, работы по созданию аккредитованных лабораторий планируется завершить в текущем году.

Как уточнили агентству в пресс-службе ведомства, в настоящее время Хабаровск и Крым являются наиболее рисковыми регионами в плане продаж некачественного топлива.

Ранее в марте Кулешов говорил журналистам в отношении крымской лаборатории, что поставки оборудования в Симферополь ожидаются к концу лета текущего года, затем начнется аккредитация лаборатории.

"Сейчас мы ведем работу по созданию аккредитованной лаборатории на базе крымского ЦСМа. Это будет полнокомплектная лаборатория по всем видам продукции ТЭК: нефтепродукты, бензин, дизельное, авиационное и судовое топливо, мазут. Также планируем проводить испытания нефти и газового топлива. Ставим задачу, чтобы к началу следующего года полноценная лаборатория была создана и аккредитована", - говорил тогда Кулешов.