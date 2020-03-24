Российские туристы стали чаще аннулировать туры в Краснодарский край из-за коронавируса

24.03.20 15:41

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

24 марта. Interfax-Russia.ru - Туроператоры на фоне опасений, связанных с распространением коронавируса, наблюдают замедление темпов продаж путевок в Краснодарский край, параллельно выросло число аннуляций уже забронированных туров, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" представители туротрасли.

Как сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" исполнительный директор туроператора "Интурист" Сергей Толчин, темпы продаж туров на российские курорты замедлились.

"Если до пика ситуации с коронавирусом продажи по курортам Сочи и Крыма шли, как минимум с опережением объемов прошлого года на 50-60%, то сейчас темп продаж по понятным причинам замедлился из-за риска ограничений передвижения и опасений ограничения работы отелей. Аннуляции на туры по России не превышают средних значений, но на начало сезона их число больше обычного: туристы опасаются, что к тому времени эпидемиологическая обстановка еще не улучшится", - сказал он.

В компании "Дельфин" порталу "Интерфакс-Туризм" рассказали, что еще две недели назад, в начале марта, никто не отказывался от туров на российские курорты, но сейчас число отказов растет.

"Мы видим нарастающую волну аннуляций в пределах 20-25%. Это связано, я думаю, с психологической неуверенностью туристов в том, что им удастся реализовать свой летний отдых, поскольку они опасаются закрытия курортов или невозможности выезда из своего города, который также могут закрыть на карантин", - сказал генеральный директор туроператора Сергей Ромашкин. При этом, по его словам, число бронирований все же превышает число аннуляций.

Эксперт отметил, что продажи туров жителям Москвы и Петербурга составляли 20% всего объема продаж. Однако на фоне распространения коронавируса за прошлую неделю из этих городов не было ни одной заявки. Он считает, что опасения у туристов вызывает не только эпидемия, но и глубокий экономический кризис, из-за которого падают доходы и возможны сокращения рабочих мест. "В этой ситуации они принимают решение сберечь деньги, а не ехать в отпуск, будучи безработными", - подчеркнул он.

Между тем, генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян рассказал, что возможностью аннуляций туров в Краснодарский край и Крым туристы только интересуются. "Туры в Краснодарский край сейчас продаются хорошо, потому что больше продавать нечего. Аннуляций нет, но недавно приходила одна туристка, которая хотела отказаться от поездки в Геленджик на август, и она была убеждена, что коронавирус доберется туда как раз к тому времени. Мы ее убедили в обратном, но в целом такие запросы на аннуляцию были", - заявил он.

По словам Мкртчана, в этом году турагентства его сети рассчитывают на рост продаж туров в Краснодарский край на 15%, Крым - на 20% по сравнению с прошлым годом.

В условиях распространения коронавируса, роста числа аннуляций и невозможности предугадать развитие событий некоторые туроператоры стали предлагать туры с открытой датой. "Это нашла новая дополнительная опция, мы решили действовать по принципу авиакомпаний. То есть турист выбирает тур, оплачивает его, а воспользоваться им может в течение года. Ему надо только позвонить и сообщить о своих планах", - пояснил Ромашкин.

По словам Мкртчяна, эта услуга была введена туроператорами в условиях форс-мажора. "Туроператоры фиксируют курс в валюте, турист оплачивает тур по цене на момент покупки, а поехать может вплоть до лета 2021 года. Это нововведение появилось на фоне распространения коронавируса", - заключил он.

Ростуризм 19 марта рекомендовал туристам воздержаться от поездок за рубеж до нормализации эпидемиологической обстановки. Туроператорам ведомство также рекомендовало воздержаться от отправки туристов за рубеж и оказать максимальное содействие в переносе забронированных туров. На поездки по России никакие ограничения из-за коронавируса пока не накладывались.