За нарушение карантина могут ввести штраф до 2 млн руб. или лишение свободы до 7 лет

24.03.20 15:45

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

24 марта. Interfax-Russia.ru - Госдума 31 марта планирует рассмотреть поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Там отметили, что соответствующие поправки обсуждались во вторник на совещании у председателя Государственной Думы Вячеслава Володина с главой комитета по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и экспертами правового управления Госдумы.

В пресс-службе информировали, что по итогам дискуссии Володин и Крашенинников инициировали ряд поправок в УК РФ.

"Предлагается ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее за собой по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, в виде штрафа от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода в период от 3 до 5 лет, либо запрета занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от 1 года до 3-х лет, либо ограничение свободы на срок до 3 лет", - говорится в сообщении.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массовых заболеваний, предлагается наказывать штрафом до 2 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода в период от 4 до 5 лет, либо запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от 3 до 5 лет, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, указали в пресс-службе

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет, добавили в пресс-службе.

По итогам совещания было принято решение провести дополнительное заседание Совета Государственной Думы 25 марта в 12:00, в рамках которого будет обсуждаться вопрос об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

По итогам рассмотрения поправок на Совете Думы планируется, что они будут вынесены на пленарное заседание 31 марта, отметили в пресс-службе.