Польша выдала в РФ совладельца ТРЦ "Зимняя вишня" Вишневского

24.03.20 16:03

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

24 марта. Interfax-Russia.ru - Польша выдала в РФ совладельца торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского, обвиняемого в даче взятки при строительстве этого ТРЦ, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре России.

"По требованию генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Республики Польша экстрадировали в Россию директора компании "Кемеровский Кондитерский Комбинат", совладельца торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки)", - сказали в ведомстве.

По версии следствия, "Вишневский при посредничестве своего представителя передал взятку в размере 7 млн рублей начальнику инспекции государственного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой".

По соглашению между ними на счет подконтрольной Комковой компании по мнимому договору были перечислены указанные денежные средства под видом оплаты услуг по проектированию. В последующем эти средства были обналичены.

"В итоге, несмотря на явные нарушения, Вишневский получил соответствующее разрешение для ввода объекта строительства и реконструкции в эксплуатацию",- отметили в Генпрокуратуре.

Со своей стороны, официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу", что "в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией Вишневский помещен на 14-дневный карантин в один из следственных изоляторов Калининграда".

По ее словам, карантин также пройдут сотрудники УФСИН и других ведомств, контактировавшие с обвиняемым при его транспортировке.

"После прохождения этой процедуры Вишневскому на территории России будет незамедлительно предъявлено обвинение и проведены иные следственные действия, направленные на завершение расследования", - сказала Петренко.

25 марта 2018 года произошел пожар, повлекший многочисленные жертвы.

Расследование уголовного дела, результаты розыска и рассмотрения российского запроса о выдаче Вишневского находятся на постоянном контроле руководства Генеральной прокуратуры РФ.

Поскольку Вишневский скрылся от органов предварительного следствия, он был объявлен в международный розыск. В марте 2019 года его задержали на территории Польши, после чего Генпрокуратура РФ направила запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

Розыск Вишневского осложнялся тем, что на территории государств, входящих в Европейский союз, он имел собственность, зарубежные счета, был резидентом с правом законного пребывания, уточнили в ведомстве.