Режим самоизоляции ввели в Якутске для жителей старше 65 лет

24.03.20 16:09

© РИА Новости. Илья Питалев

24 марта. Interfax-Russia.ru - Для жителей Якутска старше 65 лет с 25 марта вводится режим самоизоляции, сообщил во вторник глава Якутии Айсен Николаев.

"С 25 марта жителям города Якутска с пригородами и посёлка Жатай старше 65 лет надо соблюдать режим самоизоляции. Очень прошу вас в эти дни не выходить из дома без крайней необходимости и не пользоваться общественным транспортом", - написал глава региона на своей странице в инстаграме.

Он отметил, что в Якутске живет треть всех якутян, "а значит, риск распространения вируса выше всего".

Социальные службы и волонтеры будут помогать с доставкой продуктов. Также Николаев попросил не ходить в больницы и поликлиники, отметив, что льготные рецепты выпишут дистанционно.

"Чтобы как-то компенсировать жителям Якутска и Жатая старше 65 лет неудобства, связанные с режимом самоизоляции, мы окажем им общую помощь 4000 рублей: по 2000 рублей в начале режима самоизоляции и ещё по 2000 рублей - когда он закончится", - сообщил Николаев.

По данным оперативного штаба Якутии, в новосибирский "Вектор" отправлены еще пять предварительно положительных проб на коронавирус, взятых медиками за эти дни. Это, в частности, одна якутянка, прибывшая из США, четыре человека с подозрением на коронавирус из числа контактов первых заболевших, в том числе сын одного из заболевших.

Как сообщалось, Николаев ввел режим повышенной готовности из-за коронавируса. До 10 апреля запрещены все спортивные и культурные мероприятия с участием свыше 50 человек. Студенты якутских вузов перешли на дистанционное обучение. Также учебный процесс с 18 марта приостановлен во всех школах республики, учащиеся отправлены на каникулы с последующим переводом на дистанционное обучение.

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