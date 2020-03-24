В Самаре начала работать "горячая линия" для помощи пожилым людям и услуга "удаленного" больничного

24.03.20 16:21

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

24 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Самары запустили "горячую линию" для помощи одиноким и пожилым людям, которые вынуждены находиться в изоляции из-за риска заражения коронавирусом, говорится в сообщении регионального оперштаба.

"Волонтеры помогут с покупкой и доставкой продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости и проведением платежей ЖКХ. Колл-центр работает круглосуточно", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что самарцы, вернувшиеся из-за границы, смогут оформить больничный дистанционно

"Тем, кто вернулся из-за границы врачи рекомендуют не выходить на работу и провести дома 14 дней в режиме самоизоляции. Однако далеко не у всех есть возможность организовать дистанционную работу. В этом случае можно оформить больничный, причем теперь и в удаленном режиме", - говорится в сообщении.

Поясняется, что подать заявление на получение больничного можно на сайте ФСС через личный кабинет. К заявлению надо приложить отсканированную страницу загранпаспорта с отметкой о пересечении границы. Аналогично оформляется и больничный для тех, кто проживает вместе с приехавшим из-за рубежа.

Ранее сообщалось, что в Самарской области число зараженных коронавирусом возросло до десяти человек. Трое из них - жители Самары, вернувшиеся из Португалии, Италии и Франции. Кроме того, заражены семеро жителей Тольятти. Один из них вернулся из Франции, еще один из Испании.

Губернатор Дмитрий Азаров ранее заявил, что вернувшийся из Испании мужчина не соблюдал самоизоляцию и заразил еще пять человек, с которыми был в контакте. Состояние восьми госпитализированных удовлетворительное, еще один человек в средне тяжелом состоянии.

Двое из заразившихся являются сотрудниками АвтоВАЗа, еще около 30 контактировавших с ними рабочих находятся на карантине.

Всего на карантине в Самарской области находятся 59 человек.