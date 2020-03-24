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24.03.20 16:29
Почти 500 официально зарегистрированных случаев коронавируса зарегистрировано в РФ
"За последние сутки в России зарегистрировано 57 случаев новой коронавирусной инфекции в 14 регионах. Всего в РФ на сегодняшний день зарегистрировано 495 случаев коронавирусной инфекции", - отмечается в сообщении.
Согласно сообщению, наибольшее число новых заражений (28) - в Москве. На втором месте Санкт-Петербург - там за сутки пять новых случаев. По четыре случая в Воронежской и Свердловской областях, в Республике Башкортостан три случая. По два случая в Липецкой, Орловской, Ленинградской областях, а также в Приморском крае.
По одному новому случаю зафиксировано в Калужской, Волгоградской, Самарской областях, а также в Чеченской Республике и Татарстане.
"По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали в последние две недели страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Также, определён круг лиц, с которыми они контактировали: ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение, проводится их лабораторное обследование.
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