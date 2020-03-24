Исторический и Пушкинский музеи прогнозируют миллионные убытки из-за коронавируса

24.03.20 16:35

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

24 марта. Interfax-Russia.ru - Государственный Исторический музей и Пушкинский музей прогнозируют потери в миллионы рублей из-за закрытия в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службах музеев.

"Сейчас мы можем сказать, что прогнозируем потерю из-за коронавируса порядка 150-160 тысяч посетителей и порядка 45 млн рублей, это только прямые наши убытки, связанные с отсутствием продаж билетов и музейной торговлей", - сообщила "Интерфаксу" начальник отдела общественных связей, рекламы и маркетинга Исторического музея Мария Лемигова.

Она отметила, что за март музей потерял около 76 тысяч посетителей. "Если карантин будет продлен до конца апреля, то это порядка 90 тысяч посетителей. Но если даже карантин не будет продлен в апреле, необходимо учитывать особый статус Исторического музея и его местонахождение в районе Красной площади, поэтому мы итак прогнозировали определенный спад посещаемости из-за перекрытий", - добавила Лемигова.

В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина "Интерфаксу" сообщили, что музей из-за временного закрытия теряет более 2 млн рублей в день из-за отсутствия посетителей.

Говоря о посетителя, собеседник агентства отметил, что музей не досчитался около 80 тысяч зрителей с 17 марта по 10 апреля (такие данные музей приводит, исходя из статистики за прошлый год).

При этом музеи, несмотря на закрытие, продолжают активную работу онлайн.

"Мы регулярно проводим съемки, мы снимаем и на экспозиции, и в фондах музея, поэтому, пока у нас есть доступ в музей, мы будем выкладывать новые материалы онлайн. Мы планируем точно также онлайн рассказывать и о выставках, потому что у нас запланировано на этот период открытие выставки, посвященной роли медиков в годы Великой Отечественной войны, и я думаю, что мы не будем переносить открытие и проведем его онлайн", - рассказала Лемигова.

В свою очередь Пушкинский музей запустил онлайн-программу #НаединесПушкинским, в которой объединил все свои интернет-проекты и представил новые форматы взаимодействия с аудиторией в период, пока музей закрыт для публики.

Кроме того, музей проведет флешмоб #СкучаюпоПушкинскому, участники которого поделятся в сети своими личными историями о музее.

Также накануне ГМИИ имени Пушкина провел в прямом эфире открытие выставки "От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина". В дальнейшем музей представить серию экскурсий по выставке.