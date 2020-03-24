Медведев призвал губернаторов-"единороссов" активнее внедрять "народное бюджетирование" в регионах

24.03.20 16:41

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

24 марта. Interfax-Russia.ru - Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев попросил губернаторов-"единоросов" распространить практику инициативного бюджетирования на свои регионы.

"Я просил бы коллег-губернаторов, которые здесь присутствуют, этот механизм тоже активно использовать в своих регионах", - сказал Медведев во вторник на встрече с кандидатами на должности секретарей региональных отделений партии.

Председатель "Единой России" также напомнил, что внесенные партией законопроекты, предусматривающие распространение "народного бюджета" на всю территорию РФ, были одобрены Госдумой в первом чтении 5 марта.

Поправки в Бюджетный кодекс (893061-7) и закон о принципах организации местного самоуправления (893063-7) были внесены в Госдуму 3 февраля. Авторы - зампред Совета Федерации Андрей Турчак, председатель комитета СФ по федеративному устройству Олег Мельниченко, а также лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.

Законопроект дает определение проекту инициативного бюджетирования (инициативный проект). Проект может быть инициирован проживающим на территории муниципального образования гражданином или группой граждан, органами местного самоуправления и старостой сельского населенного пункта.

В проекте должна быть поставлена проблема, обоснован путь ее решения, проведен предварительный расчет необходимых расходов. Местная администрация должна в обязательном порядке рассмотреть инициативу в течение 30 дней после внесения.

Проекты могут финансироваться как из местного бюджета либо из так называемых "инициативных платежей" - средств, добровольно выплачиваемых гражданами или юридическими лицами в местный бюджет на конкретные инициативные проекты.

Как говорится в пояснительной записке к одному из документов, правовое регулирование инициативного бюджетирования сейчас ведется на уровне регионов, отмечается разнообразие применяемых подходов, что затрудняет установление единых правовых норм на федеральном уровне.

Несмотря на это, по данным Минфина РФ, в 2018 году в 68 регионах на проекты, отобранные с участием граждан или с учетом их мнения, было направлено около 19,3 млрд рублей, в том числе из бюджетов субъектов РФ - 10,5 млрд рублей, за счет иных источников (расходов федерального бюджета, бюджетов муниципалитетов, средств населения, юридических лиц, иных форм софинансирования) - 8,8 млрд рублей. При этом общий объем средств софинансирования инициативных проектов за счет средств населения и юридических лиц в 2018 году составил 1,9 млрд рублей.