Единую базу для отслеживания контактировавших с заражёнными COVID-19 создадут в Свердловской области

24.03.20 17:32

© РИА Новости. Павел Лисицын

24 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Свердловской области для отслеживания людей, которые контактировали с заражёнными коронавирусом, намерены создать единую базу.

"Анализируя ситуацию с коронавирусом, я решил, что нужно предпринять дополнительные организационные меры. Во-первых, в Свердловской области будет создана единая база для отслеживания людей, контактировавших с уже заразившимися", - написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем инстаграме.

Также он заявил, что екатеринбургской больнице N40, где в основном находятся зараженные коронавирусом, будет выделено дополнительное финансирование на улучшение материально-технической базы.

"Отдельно будут премированы врачи и другие медицинские работники, которые, рискуя своим здоровьем, помогают больным справиться с вирусом", - добавил губернатор.

Он напомнил, что в Свердловской области у 13 человек подтверждён коронавирус, 146 человек находятся в больнице с подозрением на заражение.