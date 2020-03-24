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24.03.20 17:47
Один случай заражения коронавирусом подтвержден в Чечне
"У нас официально подтверждён один случай заражения коронавирусом. Больной приехал из-за рубежа. Приняты все меры с целью установления лиц, с которыми он мог контактировать", - написал Кадыров в своём Telegram во вторник.
Глава Чечни отметил, что основные проблемы связаны с людьми, которые находились за границей, а вернувшись, своевременно не поставил в известность соответствующие службы медицинского и санитарного контроля. "Хотя в аэропорту, на вокзале, организованы необходимые мероприятия, отдельные граждане умудрились нарушить карантинные требования", - сообщил он.
По словам Кадырова, власти республики совместно с духовенством "приняли весь комплекс мер, рекомендованных федеральным центром".
Ранее во вторник Кадыров сообщил, что более 300 человек находятся на карантине в Чечне в связи с коронавирусом, у трёх жителей республики - подозрение на заболевание.
"На данный момент в Чеченской Республике выявлено три случая с подозрением на коронавирус. По словам руководителя управления Роспотребнадзора по ЧР Риты Термулаевой, их анализы направлены в Новосибирск для установления окончательного диагноза", - написал Кадыров в социальной сети "ВКонтакте".
Более 360 человек, вернувшихся из стран с неблагополучной инфекционной ситуацией, находятся на карантине, подчеркнул он.
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