Глава ОКР считает оптимальным проведение ОИ-2020 будущей весной

24.03.20 17:52

© РИА Новости. Александр Вильф

24 марта. Interfax-Russia.ru - Олимпийский комитет России поддерживает решение Международного олимпийского комитета МОК перенести на более поздний срок летнюю Олимпиады 2020 года в Токио, заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

"Мы с пониманием относимся к решению Международного олимпийского комитета и оргкомитета Игр-2020 о переносе сроков проведения Олимпиады и полностью поддерживаем позицию МОК о приоритете обеспечения здоровья и безопасности спортсменов, участников соревнований и всего Международного спортивного сообщества", - цитирует Позднякова во вторник пресс-служба ОКР.

"Очевидно, что это решение было очень непростым и принималось в условиях беспрецедентной ситуации, связанной с пандемией коронавируса и глобальных последствий для человечества", - добавил Поздняков.

"Нам предстоит много совместной работы, но хочу подчеркнуть, что обозначенные в сегодняшнем совместном заявлении МОК и ОКОИ 2020 новые сроки проведения игр с акцентом на весну 2021 года выглядят в сложившихся обстоятельствах оптимальными. Поскольку, во-первых, позволяют международным федерациям по видам спорта сохранить необходимый формат проведения всех квалификационных и отборочных состязаний, а, во-вторых, не ломать календарь основных событий и соревнований следующего года", - сказал президент ОКР.

Он сообщил, что ОКР продолжит подготовку к играм в Токио с учётом изменившихся сроков проведения". "Мы также продолжим вести все необходимые консультации с МОК и другими международными организациями для обеспечения конструктивного диалога по всем актуальным вопросам", - заявил Поздняков.

Ранее Международный олимпийский комитет и Международный Паралимпийский комитет приняли решение перенести Олимпиады 2020 года в Токио на 2021 год. Соревнование пройдет не раньше будущего лета.