Целительный вдох: российские ученые создали ингалятор, который поможет лечить COVID-19
  
В беде не оставят: туротрасль Приморья поддержат займами под 1,5% годовых
   
Взаимопомощь: российские специалисты помогают итальянцам в борьбе с коронавирусом
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
24.03.20 18:27

Путин заявил о негативном влиянии коронавируса на мировую экономику

© РИА Новости. Алексей Дружинин
24 марта. Interfax-Russia.ru - Ситуация с распространением коронавируса негативно отражается на всех ведущих экономиках мира, затрагивает и Россию, правительство РФ оперативно занимается решением этих проблем, заявил президент РФ Владимир Путин.

"К сожалению, это явление негативным образом отражается на всей мировой экономике, на ведущих экономиках мира. Так или иначе это затрагивает и нашу страну. Знаю, что правительство занимается этим практически в ежедневном режиме", - сказал Путин, открывая совещание с кабинетом министров.

Он добавил, что премьер РФ Михаил Мишустин также в ежедневном режиме докладывает ему о шагах, предпринимаемых правительством.

Путин предложил членам правительства: "Давайте пообсуждаем и то, что вами уже сформулировано, и, может быть, какие-то дополнительные меры, которые вы считаете целесообразными использовать в складывающейся сегодня обстановке".

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  24.03.20 16:35
Исторический и Пушкинский музеи прогнозируют миллионные убытки из-за коронавируса
.
  24.03.20 14:55
Собянин: около 500 человек в Москве находятся под подозрением на коронавирус
.
  24.03.20 13:10
ФСО создает штаб по борьбе с коронавирусом
.
  24.03.20 12:54
Оперштаб: из больницы в Коммунарке за сутки выписаны 70 пациентов
.
  24.03.20 11:54
В строительстве инфекционного центра в новой Москве задействуют до 6 тыс. человек
.
  24.03.20 10:25
Депздрав: умершая пациентка больницы в Коммунарке не болела COVID-19
.
  24.03.20 09:40
Жаров возглавил "Газпром-медиа"
.
  23.03.20 15:33
Арест Уилана продлен до 13 сентября
.
  23.03.20 12:34
Диагноз COVID-19 будет ставиться по первичному положительному тесту из московской лаборатории
.
  23.03.20 11:10
Количество подтверждённых случаев коронавируса в Москве увеличилось до 262
.
  23.03.20 09:44
Для находящихся на карантине москвичей отменяются штрафы за просрочку платежей по ЖКХ
.
  23.03.20 08:38
Мэр: продовольствия в Москве достаточно, ажиотажный спрос спадает
.
  23.03.20 08:06
Собянин: ввод войск в Москву из-за коронавируса - полная чушь
.
  22.03.20 17:38
Коронавирус подтвержден более чем у 190 человек в Москве
.
  20.03.20 16:52
Фонящий грунт вывезут в спецхранилища из зоны строительства ЮВХ в Москве
.
  20.03.20 16:37
Аэропорт "Жуковский" не планирует закрываться после значительной потери пассажиропотока
.
  20.03.20 13:36
Терминалы E и C "Шереметьево" будут закрыты до мая


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket