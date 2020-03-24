Путин заявил о негативном влиянии коронавируса на мировую экономику

24.03.20 18:27

© РИА Новости. Алексей Дружинин

24 марта. Interfax-Russia.ru - Ситуация с распространением коронавируса негативно отражается на всех ведущих экономиках мира, затрагивает и Россию, правительство РФ оперативно занимается решением этих проблем, заявил президент РФ Владимир Путин.

"К сожалению, это явление негативным образом отражается на всей мировой экономике, на ведущих экономиках мира. Так или иначе это затрагивает и нашу страну. Знаю, что правительство занимается этим практически в ежедневном режиме", - сказал Путин, открывая совещание с кабинетом министров.

Он добавил, что премьер РФ Михаил Мишустин также в ежедневном режиме докладывает ему о шагах, предпринимаемых правительством.

Путин предложил членам правительства: "Давайте пообсуждаем и то, что вами уже сформулировано, и, может быть, какие-то дополнительные меры, которые вы считаете целесообразными использовать в складывающейся сегодня обстановке".