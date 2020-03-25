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25.03.20 06:17
"Аврора" переходит на чартерные рейсы из Южно-Сахалинска и Владивостока в Токио
"С 23 марта "Аврора" будет перевозить в Токио только иностранных граждан, а с территории Японии в Россию - только граждан РФ. Пассажирам с билетами по маршруту Южно-Сахалинск - Токио и обратно, оформленными на этот период, разрешается без взимания дополнительной платы произвести возврат по месту приобретения или переоформление билета", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что "Аврора" в связи с коронавирусной инфекцией с 7 марта до 15 апреля отменила регулярные рейсы из Южно-Сахалинска в японский Саппоро (о. Хоккайдо).
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