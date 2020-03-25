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25.03.20 06:19

Экс-мэру Петропавловска-Камчатского на два месяца продлен домашний арест по делу о взяточничестве

© РИА Новости. Андрей Старостин
25 марта. Interfax-Russia.ru - Суд продлил на два месяца домашний арест бывшему мэру Петропавловска-Камчатского Виталию Иваненко, обвиняемому во взяточничестве, сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в среду старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Камчатскому краю Елена Матафонова.

"Суд продлил срок содержания обвиняемого под домашним арестом до 17 мая 2020 года, удовлетворив соответствующее ходатайство следствия, полагающего, что на свободе Иваненко может оказать давление на свидетелей по его делу", - сказала Матафонова.

Она напомнила, что под домашний арест Иваненко был отправлен в декабре прошлого года, срок этой меры пресечения суд ему продлевал в январе.

Как сообщалось, бывший глава Петропавловск-Камчатского городского округа Виталий Иваненко обвиняется в получении взятки в крупном размере (ч.5 ст.290 УК РФ). Он дал признательные показания.

По версии следствия, мэр краевого центра получил от начальника муниципального казенного учреждения "Служба благоустройства Петропавловска-Камчатского" взятку в 700 тыс. рублей за общее покровительство. СКР также установил, что Иваненко получил взятку в 200 тыс. рублей от предпринимателя за содействие при заключении контрактов и беспрепятственное подписание актов выполненных работ.

Посредником в передаче обеих взяток фигурирует родной брат Иваненко, против которого расследуются два дела по ст.291.1 УК РФ.

19 ноября прошлого года Иваненко сообщил о решении уйти в отставку по собственному желанию. Его заявление было опубликовано на сайте мэрии. Свое решение глава города объяснил состоянием здоровья и семейными обстоятельствами. 27 ноября его отставку приняли депутаты городской думы Петропавловска-Камчатского.

Виталий Иваненко возглавил Петропавловск-Камчатский в декабре 2016 года. Срок его полномочий истекал в конце 2021 года.

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