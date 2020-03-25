Целительный вдох: российские ученые создали ингалятор, который поможет лечить COVID-19
  
В беде не оставят: туротрасль Приморья поддержат займами под 1,5% годовых
   
Взаимопомощь: российские специалисты помогают итальянцам в борьбе с коронавирусом
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13
 
Главные события
25.03.20 06:22

Шесть уголовных дел по взяткам возбудили в отношении руководителя Сахалинского поисково-спасательного отряда

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
25 марта. Interfax-Russia.ru - Шесть уголовных дел возбудили следователи по фактам получения взяток начальником Сахалинского поисково-спасательного отряда (СПСО) МЧС РФ имени В.А. Полякова, его пятерых подчиненных подозревают в даче взяток, сообщает пресс-служба следственного управления (СУ) СКР по области в среду.

Она напоминает, что первое уголовное дело было заведено в отношении руководителя СПСО летом 2019 года, тогда его подозревали в злоупотреблении должностных полномочий. "По результатам расследования этого уголовного дела выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности, в результате чего возбуждено 6 уголовных дел по ст. 290 УК РФ по фактам получения взяток начальником СПСО", - говорится в сообщении.

Также следователи возбудили уголовные дела по ст. 291 УК РФ (дача взяток) в отношении 5 спасателей СПСО.

"По версии следствия, в мае 2019 года к начальнику СПСО обратился подчиненный с предложением о предоставлении ему сил и средств в виде спасателей поисково-спасательного отряда и специализированного фургона за материальное вознаграждение. Желая улучшить свое материальное положение, руководитель СПСО согласился и в период с мая по июль 2019 года направлял вверенных ему работников на нефтегазоконденсатный объект иностранной организации, расположенной в селе Чайво Ногликского района", - сообщает пресс-служба.

По ее данным, при этом по распоряжению руководителя СПСО спасателям в период их отсутствия на рабочем месте выплачивали заработную плату, за что "подчиненные ему передали денежные средства на общую сумму 500 тыс. рублей".

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовных дел продолжается.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  25.03.20 08:13
Московские врачи вылечили от коронавируса уже 14 пациентов
.
  24.03.20 16:35
Исторический и Пушкинский музеи прогнозируют миллионные убытки из-за коронавируса
.
  24.03.20 14:55
Собянин: около 500 человек в Москве находятся под подозрением на коронавирус
.
  24.03.20 13:10
ФСО создает штаб по борьбе с коронавирусом
.
  24.03.20 12:54
Оперштаб: из больницы в Коммунарке за сутки выписаны 70 пациентов
.
  24.03.20 11:54
В строительстве инфекционного центра в новой Москве задействуют до 6 тыс. человек
.
  24.03.20 10:25
Депздрав: умершая пациентка больницы в Коммунарке не болела COVID-19
.
  24.03.20 09:40
Жаров возглавил "Газпром-медиа"
.
  23.03.20 15:33
Арест Уилана продлен до 13 сентября
.
  23.03.20 12:34
Диагноз COVID-19 будет ставиться по первичному положительному тесту из московской лаборатории


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket