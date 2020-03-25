Шесть уголовных дел по взяткам возбудили в отношении руководителя Сахалинского поисково-спасательного отряда

25.03.20 06:22

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

25 марта. Interfax-Russia.ru - Шесть уголовных дел возбудили следователи по фактам получения взяток начальником Сахалинского поисково-спасательного отряда (СПСО) МЧС РФ имени В.А. Полякова, его пятерых подчиненных подозревают в даче взяток, сообщает пресс-служба следственного управления (СУ) СКР по области в среду.

Она напоминает, что первое уголовное дело было заведено в отношении руководителя СПСО летом 2019 года, тогда его подозревали в злоупотреблении должностных полномочий. "По результатам расследования этого уголовного дела выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности, в результате чего возбуждено 6 уголовных дел по ст. 290 УК РФ по фактам получения взяток начальником СПСО", - говорится в сообщении.

Также следователи возбудили уголовные дела по ст. 291 УК РФ (дача взяток) в отношении 5 спасателей СПСО.

"По версии следствия, в мае 2019 года к начальнику СПСО обратился подчиненный с предложением о предоставлении ему сил и средств в виде спасателей поисково-спасательного отряда и специализированного фургона за материальное вознаграждение. Желая улучшить свое материальное положение, руководитель СПСО согласился и в период с мая по июль 2019 года направлял вверенных ему работников на нефтегазоконденсатный объект иностранной организации, расположенной в селе Чайво Ногликского района", - сообщает пресс-служба.

По ее данным, при этом по распоряжению руководителя СПСО спасателям в период их отсутствия на рабочем месте выплачивали заработную плату, за что "подчиненные ему передали денежные средства на общую сумму 500 тыс. рублей".

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовных дел продолжается.