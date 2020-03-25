Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в Якутии

25.03.20 06:37

Фото Александра Левчука

25 марта. Interfax-Russia.ru - Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в Якутске увеличилось до 10, сообщил глава Якутии Айсен Николаев журналистам в среду.

"Три анализа, которые были направлены в Новосибирск, дали положительные результаты. Теперь у нас десять официально заболевших коронавирусной инфекцией", - сказал Николаев.

Глава региона отметил, что ситуация в Якутии достаточно стабильная - нет резкого роста заразившихся.

Как сообщалось, гендиректор компании ЯТЭК стал первым заразившимся коронавирусом в Якутии. Управление Роспотребнадзора по республике установило контактировавших с ним лиц. Все они сдали анализы на коронавирус, у шести они показали положительный результат. Около ста работников компании ЯТЭК помещены в обсерватор.

Введен режим повышенной готовности. До 10 апреля запрещены все спортивные и культурные мероприятия с участием свыше 50 человек. Студенты якутских вузов перешли на дистанционное обучение. Также учебный процесс с 18 марта приостановлен во всех школах республики, учащиеся отправлены на каникулы с последующим переводом на дистанционное обучение.