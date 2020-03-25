Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения

25.03.20 06:49

© РИА Новости. Евгений Биятов

25 марта. Interfax-Russia.ru - В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2, произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

"В Северо-Курильском районе после мощного землетрясения объявлена тревога цунами", - сказал представитель РАН.

Он отметил, что в Северо-Курильске это землетрясение ощущалось на 6 баллов. В городе обследуют здания на предмет повреждений.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Тихом океане возле Курильских островов в среду в 14:49 по местному времени (5:49 мск). Его эпицентр находился в 226 км юго-восточнее г. Северо-Курильск, в 438 км южнее Петропавловска-Камчатского.

Жители Петропавловска-Камчатского ощутили подземные толчки силой около пяти баллов. В помещениях падали предметы, раскачивалась мебель. Люди выбегали на улицу. По предварительным данным, жертв нет.

На обследование зданий в краевом центре отправились оперативные группы местного пожарно-спасательного гарнизона. Их задача - выяснить, имеются ли повреждения в зданиях социально-значимых и потенциально опасных объектов, а также в жилых домах.