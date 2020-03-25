РЖД с апреля отменяют поезда Иркутск - Забайкальск, сокращают их число из Челябинска и Омска во Владивосток

25.03.20 07:13

© РИА Новости. Владимир Астапкович

25 марта. Interfax-Russia.ru - "Российские железные дороги" (РЖД) из-за снижения спроса с начала апреля отменяют поезда или сокращают периодичность их следования из Иркутска в Забайкальск, из Челябинска и Омска во Владивосток.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Забайкальской железной дороги (ЗабЖД, филиал РЖД), "в связи со значительным снижением пассажиропотока отменяется движение поезда № 322/321 сообщением Иркутск - Забайкальск".

С 3 апреля по 29 мая поезда по этому маршруту не будут отправляться из Иркутска, с 5 апреля по 31 мая - из Забайкальска.

Также меняется периодичность следования беспересадочных вагонов в направлении Челябинск - Владивосток в составе пассажирского поезда №48 Омск - Владивосток. Так, из Челябинска (с 1 апреля по 31 мая) и из Владивостока (с 7 апреля по 6 июня) вагоны будут отправляться один раз в четыре дня вместо прежней периодичности один раз в два дня, говорится в сообщении.