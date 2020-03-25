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25.03.20 07:13
РЖД с апреля отменяют поезда Иркутск - Забайкальск, сокращают их число из Челябинска и Омска во Владивосток
Согласно сообщению, опубликованному на сайте Забайкальской железной дороги (ЗабЖД, филиал РЖД), "в связи со значительным снижением пассажиропотока отменяется движение поезда № 322/321 сообщением Иркутск - Забайкальск".
С 3 апреля по 29 мая поезда по этому маршруту не будут отправляться из Иркутска, с 5 апреля по 31 мая - из Забайкальска.
Также меняется периодичность следования беспересадочных вагонов в направлении Челябинск - Владивосток в составе пассажирского поезда №48 Омск - Владивосток. Так, из Челябинска (с 1 апреля по 31 мая) и из Владивостока (с 7 апреля по 6 июня) вагоны будут отправляться один раз в четыре дня вместо прежней периодичности один раз в два дня, говорится в сообщении.
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