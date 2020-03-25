Волны цунами, подошедшие к Северо-Курильску, оказались не опасными

25.03.20 07:29

© РИА Новости. Олег Смереченский

25 марта. Interfax-Russia.ru - Первые волны цунами подошли к городу Северо-Курильску и оказались слабыми и не опасными, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Сахалинском центре цунами управления Гидрометслужбы.

"Наш наблюдатель в Северо-Курильске сообщил, что наблюдает подход уже третьего "пакета" волн цунами, все они, как мы и ожидали, - слабые и неразрушительные. Но сейчас идет морской прилив, поэтому тревогу цунами пока не снимаем и продолжаем наблюдение за уровнем моря", - сказал собеседник агентства.

По его данным, последующие возможные волны цунами, как правило, приходят еще более слабыми.