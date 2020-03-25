Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб газа с пеплом на высоту 3,5 км

25.03.20 07:32

© РИА Новости. Евгений Нескромный

25 марта. Interfax-Russia.ru - Парогазовый столб с примесью пепла на высоту до 3,5 км над уровнем моря выбросил вулкан Шивелуч, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН).

"Это событие на вулкане произошло в среду днем по местному времени. Шлейф протянулся на 45 км к северу от Шивелуча", - говорится в сообщении.

Для Шивелуча установлен "оранжевый" код авиационной опасности. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят.